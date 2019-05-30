2019-05-30T20:24:04+03:00
Происшествия

Ливень в Москве: затопленые улицы, поваленные деревья и град размером с орех

Основной удар стихии принял на себя юг города [фото, видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В предпоследний день мая на Москву обрушился сильный ливень, местами обернувшийся градом.В предпоследний день мая на Москву обрушился сильный ливень, местами обернувшийся градом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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О сильной грозе в Москве 30 мая синоптики и сотрудники МЧС предупреждали, еще когда на улице была невыносимая жара и летел тополиный пух.

- В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа в Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 20 м/с. Будьте внимательны и осторожны, - приходили сообщения на мобильные телефоны москвичей.

Крупный град в Москве.

На севере Москвы дождь был не интенсивным - будто побрызгали из пульверизатора. Однако на юге видели град размером с орешки и молнии, одна из которых, по некоторым данным, попала в здание МГУ, но никто не пострадал. На Пятницкой улице просел грунт.

У железнодорожной станции Люберцы-1 в Москве затопило всю привокзальную площадь.

- Из-за проседания грунта в районе дома 11/23 по Пятницкой улице ограничено движение по одной полосе. На месте работают коммунальные службы. Движение не затруднено, - сообщили в ЦООД Москвы.

Затопило единственную дорогу (тоннель), которая связывает Балашиху и Железнодорожный.

Однако на окраинах города сильные потопы. Так очевидцы сообщили, что невозможно проехать возле торгового центра "Мега "Белая дача", в огромной луже "утонула" машина БМВ, подтопило привокзальную площадь возле железнодорожной станции "Люберцы-1". В нескольких дворах упали деревья. Кстати, затопило тоннель в городе Железнодорожный.

В Москве затопило рынок "Садовод" из-за сильного ливня.

svp_iriskasvp_iriska
МЕГА Белая Дача... 5 часов после полудня... батискаф на разведке :)
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podslushano_v_moscowpodslushano_v_moscow
Г. Железнодорожный Сегодня после дождя...
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o_olchio_olchi
#люберцы
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lubersicitylubersicity
Ул. Комсомольский проспект дом 9 под 1 30.05.2016 16:30 на улице ливень и вот что творится в подъезде на 1 этаже. Хочу заметить неделю назад в нашем подъезде закончился кап.ремонт.
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sergeizakotenkosergeizakotenko
Майский дождь#
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evge_niy_kdevge_niy_kd
#Люберцы#Гроза
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tatiana_kolesstatiana_koless
А нас во дворе! #москва#гроза#ливень
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zheldor.onlinezheldor.online
Наша Главная... Автор фото: @helen_romanova_86
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meteovestimeteovesti
Ведро дождевой воды на метр квадратный заказывали?
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ol.ga.toysol.ga.toys
Град в Подмосковье, нашим посадкам трындец (((
5 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
nezabvennaya_27nezabvennaya_27
Город, а точнее дорожные сливы сделанные заботливыми рабочими рукожопами и самое главное, одобренные и подписанные руководящим составом города #Балашиха #мкрЖелезнодорожный о принятии работ и должном целенаправленном использовании выделенных средств.
13 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
olaykorotkiholaykorotkih
Град #дачатайм #дачныйсезон2019
20 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram
bazarov_sergeybazarov_sergey
Немного освежились )))
19 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram
meeri167meeri167
#дождь #железнодорожный
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ИСТОЧНИК KP.RU

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