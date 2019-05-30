Ливень в Москве: затопленые улицы, поваленные деревья и град размером с орех
О сильной грозе в Москве 30 мая синоптики и сотрудники МЧС предупреждали, еще когда на улице была невыносимая жара и летел тополиный пух.
- В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа в Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 20 м/с. Будьте внимательны и осторожны, - приходили сообщения на мобильные телефоны москвичей.
Крупный град в Москве.
На севере Москвы дождь был не интенсивным - будто побрызгали из пульверизатора. Однако на юге видели град размером с орешки и молнии, одна из которых, по некоторым данным, попала в здание МГУ, но никто не пострадал. На Пятницкой улице просел грунт.
У железнодорожной станции Люберцы-1 в Москве затопило всю привокзальную площадь.
- Из-за проседания грунта в районе дома 11/23 по Пятницкой улице ограничено движение по одной полосе. На месте работают коммунальные службы. Движение не затруднено, - сообщили в ЦООД Москвы.
Затопило единственную дорогу (тоннель), которая связывает Балашиху и Железнодорожный.
Однако на окраинах города сильные потопы. Так очевидцы сообщили, что невозможно проехать возле торгового центра "Мега "Белая дача", в огромной луже "утонула" машина БМВ, подтопило привокзальную площадь возле железнодорожной станции "Люберцы-1". В нескольких дворах упали деревья. Кстати, затопило тоннель в городе Железнодорожный.
В Москве затопило рынок "Садовод" из-за сильного ливня.
ИСТОЧНИК KP.RU