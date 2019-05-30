Ливень в Москве: затопленые улицы, поваленные деревья и град размером с орех

О сильной грозе в Москве 30 мая синоптики и сотрудники МЧС предупреждали, еще когда на улице была невыносимая жара и летел тополиный пух.

- В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа в Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 20 м/с. Будьте внимательны и осторожны, - приходили сообщения на мобильные телефоны москвичей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/711992" frameborder="0"></iframe> Крупный град в Москве.

На севере Москвы дождь был не интенсивным - будто побрызгали из пульверизатора. Однако на юге видели град размером с орешки и молнии, одна из которых, по некоторым данным, попала в здание МГУ, но никто не пострадал. На Пятницкой улице просел грунт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/711985" frameborder="0"></iframe> У железнодорожной станции Люберцы-1 в Москве затопило всю привокзальную площадь.

- Из-за проседания грунта в районе дома 11/23 по Пятницкой улице ограничено движение по одной полосе. На месте работают коммунальные службы. Движение не затруднено, - сообщили в ЦООД Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/711981" frameborder="0"></iframe> Затопило единственную дорогу (тоннель), которая связывает Балашиху и Железнодорожный.

Однако на окраинах города сильные потопы. Так очевидцы сообщили, что невозможно проехать возле торгового центра "Мега "Белая дача", в огромной луже "утонула" машина БМВ, подтопило привокзальную площадь возле железнодорожной станции "Люберцы-1". В нескольких дворах упали деревья. Кстати, затопило тоннель в городе Железнодорожный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/711991" frameborder="0"></iframe> В Москве затопило рынок "Садовод" из-за сильного ливня.

svp_iriska МЕГА Белая Дача... 5 часов после полудня... батискаф на разведке :)

podslushano_v_moscow Г. Железнодорожный Сегодня после дождя...

lubersicity Ул. Комсомольский проспект дом 9 под 1 30.05.2016 16:30 на улице ливень и вот что творится в подъезде на 1 этаже. Хочу заметить неделю назад в нашем подъезде закончился кап.ремонт.

sergeizakotenko Майский дождь#

tatiana_koless А нас во дворе! #москва#гроза#ливень

zheldor.online Наша Главная... Автор фото: @helen_romanova_86

meteovesti Ведро дождевой воды на метр квадратный заказывали?

ol.ga.toys Град в Подмосковье, нашим посадкам трындец (((

nezabvennaya_27 Город, а точнее дорожные сливы сделанные заботливыми рабочими рукожопами и самое главное, одобренные и подписанные руководящим составом города #Балашиха #мкрЖелезнодорожный о принятии работ и должном целенаправленном использовании выделенных средств.

olaykorotkih Град #дачатайм #дачныйсезон2019