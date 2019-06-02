Московскую канатную дорогу с понедельника закроют на техобслуживание

Первый в Москве надземный общественный транспорт временно будет недоступен. Канатную дорогу закроют на плановое техническое обслуживание.

- Работы будут вестись с 3 по 7 июня. Запланирован комплекс работ по предупреждению отказов, повреждений и повышенного изнашивания деталей, - рассказали "КП" в пресс-службе канатной дороги.

Снова пролететь от Лужников до Воробьевых гор и обратно можно будет с субботы, 8 июня. Напомним. фуникулеры заработали осенью прошлого года и сразу полюбились горожанам. Ежемесячно канатной дорогой пользуются около 200 тысяч человек.

На московской канатной дороге три станции: «Воробьевы горы» (верхняя), «Новая лига » и «Лужники» (нижняя). Маршрут займет 5 минут. Всего 35 кабинок, среди которых две vip-кабинки с кожаными креслами, которыми воспользоваться смогут даже молодожены. Цены на билеты зависят от дней недели. В понедельник билет в один конец обойдется в 100 рублей, а в выходные дни за тот же маршрут придется заплатить в 4 раза больше.

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