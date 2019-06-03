Наше Подмосковье. Все флаги в гости будут к нам!

В Химках стартовал представительный детский футбольный турнир для ребят 10 - 12 лет - «Кубок флагов мира». Он проводится уже в третий раз. В нынешнем чемпионате сыграют 18 команд из 17 стран и с пяти континентов (см. «Конкретно»). А костяк сборной России, к слову, сформирован из учащихся химкинской спортшколы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл чемпионат вместе с послами нескольких государств.

- Сегодня День защиты детей, я хочу всех поздравить с этим праздником, а ребятам и девчатам, которые принимают участие в турнире, пожелать победы, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы очень рады, что турнир каждый год привлекает все новые и новые страны. Я уверен, что он и дальше будет доброй традицией, которая объединяет разные государства.

Матчи турнира проходят на химкинском стадионе «Родина». Это как раз один из тех 17 подмосковных стадионов и баз, которые были реконструированы к чемпионату мира по футболу 2018 года. Многие сильнейшие сборные мира жили на территории Московской области, тренировались здесь между матчами ЧМ. В частности, Химки принимали команды России, Мексики и Перу, а «Родина» была одним из резервных стадионов для тренировок. Перед мундиалем здесь заменили газон, размеры поля привели к стандартам ФИФА, капитально отремонтировали трибуну, модернизировали раздевалки.

Президент Владимир Путин не раз отмечал, что созданная к мировому чемпионату инфраструктура в будущем не должна простаивать, ее необходимо эффективно использовать, задействовать под городские, региональные и даже международные соревнования. С «Родиной» так и получается. После реконструкции стадион стал в Химках одной из точек притяжения любителей спорта. Здесь круглый год занимаются и профессионалы, и любители.

Перед первым матчем сборной России на «Кубке флагов мира» губернатору Подмосковья вручил футболку нашей команды капитан Владимир Джанашия. Ему 12 лет. Шесть из них он занимается футболом. Сегодня он также капитан команды «Химки» своего возраста.

Многочисленные высокопоставленные гости отмечают особую атмосферу турнира.

- Дети и футбол - это то, что нас объединяет, и то, ради чего мы здесь сегодня собрались, - говорит чрезвычайный и полномочный посол Бельгии Жан-Артур Режибо.

- На этом турнире у нас есть возможность, чтобы дети, молодежь из разных стран встретились и общались, - согласна с коллегой заместитель чрезвычайного и полномочного посла Германии в РФ Беате Гжески. - Мы стараемся строить мост между нашими народами, нашими странами. Мы очень рады, что губернатор Московской области и глава Химок пришли на мероприятие, приняли участие в открытии. Поддержка международных детских турниров на таком уровне очень нужна.

Наследие чемпионата мира-2018: на площадках, подготовленных к мундиалю, тренируются юные подмосковные футболисты

КОНКРЕТНО

На «Кубок флагов мира» в Россию приехали детские команды с пяти континентов! Сборные Бельгии, Германии, Дании, Израиля, Испании, Польши, Португалии, Хорватии, Чехии, Мальты - из Европы. Юные аргентинцы и чилийцы - из Южной Америки. Мексиканцы - из Северной. Команды Вьетнама и Катара представят в Химках Азию, а Камерун - Африку. На площадку одновременно выходят 5 полевых игроков и вратарь. Матчи состоят из двух таймов по 7 минут.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

- 160 тысяч человек занимаются футболом в Московской области. В том числе 8 тысяч женщин.

- 20 тысяч ребят и 1 тыс. девушек обучаются в спортшколах.

ОФИЦИАЛЬНО

ЛАВРОВ - ДЕТЯМ

Юным участникам чемпионата зачитали официальное послание главы российского МИДа Сергея ЛАВРОВА:

«…Ставший настоящим праздником кубок продолжает развиваться, обретать новых поклонников, собирая юных футболистов из разных стран, кубок способствует популяризации футбола, одного из наиболее зрелищных видов спорта, служит укреплению дружбы между народами. Убежден, что и на этот раз турнир пройдет в духе честной игры, внесет вклад в продвижение высоких идеалов спорта, ценности активного, здорового образа жизни… Пусть победит сильнейший!»