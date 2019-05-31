2019-05-31T14:05:22+03:00
Общество

Наше Подмосковье: Говорим «инвестиции» - подразумеваем «рабочие места»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл форум, где обсуждаются механизмы достижения национальных целей развития
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Андрей Воробьёв открыл форум «Территория роста МО». Автор фото: Антон ЧЕРНОВ.Андрей Воробьёв открыл форум «Территория роста МО». Автор фото: Антон ЧЕРНОВ.
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В чем измерить пользу инвестиций? Для подмосковного правительства важны и налоговые отчисления в бюджет, благодаря которым есть возможность выделять дополнительные деньги на социалку, благоустройство территорий, ремонт дорог. Но самое главное - новые рабочие места, создание которых позволяет десяткам тысяч человек не тратить время на дорогу, а трудиться рядом с домом.

ЦЕЛЬ - ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ

Андрей Воробьёв вчера открыл форум «Территория роста МО: механизмы достижения национальных целей развития». Сегодня это площадка, на которой собираются подмосковные экономисты, финансисты и чиновники. Главная цель - найти драйверы роста экономики региона.

- У нас увеличился бюджет, создано большее количество рабочих мест по сравнению с 2013 годом, - рассказал на открытии форума губернатор Андрей Воробьёв. - Но при этом мы замечаем, что в каждом муниципалитете, даже самом успешном и богатом, не хватает ресурсов. Поэтому мы поставили цель - 1 триллион рублей инвестиций в основной капитал.

Одним из инструментов работы стал конкурс «Территория роста». Его основные пунктиры - экономическое развитие территорий, повышение их инвестиционной привлекательности, создание комфортных условий для ведения бизнеса и жизни граждан. В прошлом году в конкурсе приняли участие более 50 муниципалитетов. Победителями названы 8 проектов. Между ними разделили грант в 1 млрд рублей. После реализации этих концепций область получит 32 тысячи новых рабочих мест и 17 млрд рублей инвестиций. Важно, что свои плюсы от участия в конкурсе получают даже проекты, которые в итоге не станут лауреатами.

- Разработанные уже в ходе конкурса дорожные карты ускорят последующую реализацию мероприятий на конкретных территориях, - сообщила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Стоит отметить, что Московскую область традиционно ставят в пример на федеральном уровне.

- Когда приезжаешь в Московскую область, ты понимаешь, что здесь созданы все условия (для ведения бизнеса. - Авт.), которыми нужно только воспользоваться, - говорит замминистра финансов России Андрей Иванов. - И самое главное условие - это люди, которые заинтересованы в решении поставленных задач.

Для бизнеса в регионе создают комфортные условия - с льготами и субсидиями, минимальными сроками рассмотрения различных заявок. Поэтому и выбирают Подмосковье инвесторы, в том числе иностранные. На слуху - запущенный недавно завод по сборке «Мерседесов» в Солнечногорске. Там кадры заботливо взрастили «под себя» в колледжах Подмосковья.

ПРИХОДИТЕ НА ВСЕ ГОТОВОЕ!

А на будущей неделе делегация Московской области отправится на Петербургский международный экономический форум. На нем подмосковное правительство традиционно подписывает инвестиционные соглашения с крупными компаниями. Которые как раз и становятся для многих территорий точками роста (см. «Языком цифр»). Например, только в Кашире тепличный комплекс «Агрокультуры Групп» и производство колбас Группы «Черкизово» (соглашения с обоими инвесторами были заключены Московской областью в разные годы на ПМЭФ) дают работу в общей сложности почти 900 жителям.

- Когда создаются индустриальные парки, подготовленные территории, то инвестор чувствует себя защищенным, приходит на все готовое, вкладывает больше и эффективнее, - отметил Андрей Воробьёв. - Я думаю, что наши бюджетные возможности будут позволять наращивать разные формы поддержки.

В конечном итоге люди получают достойную работу рядом с домом и не тратят бесценное время на то, чтобы мотаться, как часто бывает, в столицу или соседний регион, - и все затраты на создание комфортной среды для инвестиций окупаются сторицей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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