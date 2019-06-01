В парках столицы желающие могут бесплатно проверить здоровье

До конца лета в более чем 40 парках столицы москвичи смогут бесплатно проверить свое здоровье, пройти различные медицинские обследования, а также побывать на лекциях и мастер-классах врачей. Для этого в местах отдыха поставят специальные павильоны «Здоровая Москва». О том, как будут работать эти павильоны и какие услуги смогут там получить горожане, рассказали на пресс-конференции руководители столичного здравоохранения и центров госуслуг.

ГЛАВНОЕ - ВОВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

Современная медицина, как отмечают специалисты, может вылечить уже практически любую болезнь. Главное - вовремя пройти обследование.

- Нам хорошо известно - болезнь лучше заранее предотвратить, чем потом лечить, - сказал глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Казалось бы, можно проверить здоровье в своей поликлинике, но у многих москвичей, видимо, не хватает на это времени. По нашим подсчетам, около 30 процентов горожан не посещают по разным причинам районные поликлиники. Поэтому мы решили сами пойти навстречу москвичам туда, где их летом много, а именно в парки. Восемь павильонов «Здоровая Москва» открываются уже в ближайший понедельник, 3 июня.

В этих комфортных и просторных медпунктах в течение 40 минут или часа можно будет пройти обследование своего здоровья. Как подчеркивают медики, в 50 процентах случаев это позволяет предотвратить и вылечить заболевание. Если речь идет об онкологии, то можно без преувеличения спасти свою жизнь. Результаты проверки сразу же вносятся в электронную карту пациента. Если потребуется консультация узкого специалиста, тогда больного запишут на прием в поликлинике.

Подобная выездная программа в столице проходит уже второй год подряд. В прошлом году во время марафона «Московское здоровое лето» более 200 тысяч человек посетили площадки в 11 парках столицы. Акция понравилась москвичам, и теперь она пройдет в расширенном обновленном формате (см. «Конкретно»). Сейчас также, кроме обследований, можно сходить на бесплатные спортивные тренировки в парках, познавательные лекции и занятия от известных врачей и экспертов, мастер-классы. Если такой летний эксперимент устроит жителей, тогда проект продолжится и дальше.

ДАВЛЕНИЕ ИЗМЕРЯТ В ЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ

Еще один пример качественных медицинских услуг без визита в районную поликлинику - кабинеты «Мое здоровье» во флагманских офисах «Мои документы». По данным МФЦ, проверки здоровья в этих кабинетах уже стали одной из самых востребованных услуг.

- Ранее в МФЦ проводились вакцинация от гриппа, акция по проверке артериального давления, - рассказала Ольга Фефелова, директор ГБУ Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг». - В конце мая идет акция к Всемирному дню без табака для желающих проверить состояние легких. Специалисты МФЦ будут помогать посетителям павильонов «Здоровая Москва» в парках пользоваться инфоматами.

КОНКРЕТНО

Что получат москвичи

Павильоны «Здоровая Москва» открыты без выходных и перерывов на обед с 8.00 до 22.00. В них можно пройти практически весь набор обследований первого этапа диспансеризации. Кстати, при желании пациент сможет по графику пройти и традиционную диспансеризацию в своей поликлинике. То есть одно другого не отменяет.

В павильонах в парках:

-измерят рост, вес, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление;

- рассчитают индекс массы тела;

- определят относительный и абсолютный сердечно-сосудистый риск;

- возьмут анализ крови по 30 показателям;

- проведут консультацию врача-терапевта и онкоскрининг (для мужчин в соответствии с возрастом);

- взрослые при желании побывают на консультации аллерголога, лора и офтальмолога;

- сделают электрокардиографию и флюорографию (передвижной флюорографический кабинет будет работать по дополнительному графику);

- в будни пришедшие в парк с ребенком родители смогут проконсультировать его у врача-педиатра.

Все точки «Здоровой Москвы» оснащены современным диагностическим оборудованием - аппарат УЗИ, электрокардиограф, спирограф (для измерения показателей легких), пульсоксиметр (для определения показателей насыщения крови кислородом), оборудование для определения состава тела - биоимпедансметрии.

Все кабинеты и процедурные будут работать с соблюдением всех санитарных норм.

Адреса павильонов «Здоровая Москва» можно узнать на сайте Департамента здравоохранения Москвы - https://mosgorzdrav.ru/ru.