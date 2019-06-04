Таксикаршеринг завоевывает Россию: Почасовая аренда такси для водителей появилась в Казани и в Калуге

Если о каршеринге с недавних пор знают почти все россияне, то таксикаршеринг — явление для нашей страны пока новое. Модель почасовой аренды автомобилей для водителей такси придумали в Калуге. Таксист берет машину напрокат по системе каршеринга, и ему уже не нужно ехать за ней в таксопарк. Водитель экономит время, забирая автомобиль рядом с домом, и деньги — ведь он оплачивает только те часы, когда машина используется для работы. Выгодна модель таксикаршеринга и таксопарку: таким образом можно привлечь к работе больше новых водителей, а также повысить утилизацию автомобилей, сдавая их в аренду.

Таксикаршеринг, к слову, - новая модель бизнеса не только для России, но и для зарубежных стран. Но эксперты уже оценивают ее как крайне перспективную. В России почасовая аренда такси работает в двух городах — Калуге и Казани. Но наверняка к ним присоединятся и другие регионы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Идея сдавать автомобили такси в почасовую аренду родилась в калужском таксопарке Бро Такси. Местные таксисты создали мобильное приложение для водителей «Электронный ключ» (под этим названием его можно найти в Google Play). Водитель скачивает приложение на смартфон, заполняет регистрационную форму — номер телефона, паспортные данные, номер водительского удостоверения, закачивает свою фотографию и прикрепляет банковскую карту для отплаты. После того, как служба безопасности таксопарка проверяет данные потенциального таксиста (на это уходит 1-2 рабочих дня), его приглашают в офис, чтобы заключить договор. Как только водитель ставит на документе свою подпись, он может выбирать в приложении автомобиль. Бесплатная бронь на машину действует 20 минут.

МЕДОСМОТР - ДИСТАНЦИОННО

Когда водитель удостоверяется, что с машиной все в порядке, и все необходимые документы в наличии, он отправляется на медосмотр в специальном пункте. В Калуге сегодня работают три точки, на которых можно пройти дистанционный медосмотр. Опыт организации удаленных осмотров на базе телемедицины калужцы перенимали у сервиса Яндекс.Такси: в Москве подобные пункты открыты на заправках Газпромнефть, Нефтемагистраль и Шелл. Технологии телемедицины позволяют измерять у водителей перед рейсом давление и проверять их на алкогольное опьянение. Если у таксиста обнаруживаются медицинские противопоказания для работы, система блокирует ему доступ к заказам.

После телемедицинского осмотра водителя наступает черед автомобиля. Машину осматривает механик, он же выдает путевой лист - и можно приступать к выполнению заказов.

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ - ОТ 59 РУБЛЕЙ В ЧАС

Разработкой калужских таксистов заинтересовались их коллеги из Казани. Руководитель казанского таксопарка «Глобус» увидел на улицах Калуги брендированные автомобили и решил — почему бы не внедрить почасовую аренду и у нас? После переговоров с калужским «Бро Такси» родился совместный проект, и таксикаршеринг появился и в Казани. Пока в столице Татарстана работают два пункта для прохождения удаленного медосмотра, в дальнейшем их сеть будет расширяться.

Стоимость аренды такси стартует от 59 рублей в час и зависит от марки автомобиля. Все машины застрахованы по ОСАГО и имеют разрешение на работу в такси. Кроме того, на автомобилях установлено газовое оборудование, что значительно сокращает расходы на горючее.