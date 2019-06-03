«Волшебный мир» детства: в Саду имени Баумана отметили День защиты детей

Гостей фестиваля ждали 12 тематических площадок, где каждый смог найти для себя что-то интересное: спортивные соревнования, мастер-классы по рисованию и каллиграфии, сбор гигантского конструктора или любимая всеми детьми игра в доктора. Гостями праздника стали и ребята из подшефных учреждений благотворительной студенческой организации НИУ ВШЭ «Открой глаза». С 2008 года студенты Вышки оказывают системную помощь особым детям, разрабатывают и проводят образовательные и развлекательные программы в детских домах и детских психо-неврологических интернатах.

Фестиваль «Волшебный мир» организован специалистами Высшей Школы Экономики, чтобы напомнить: любой ребенок имеет право на счастливое детство, несмотря на существующие проблемы со здоровье, особенности физического и интеллектуального развития. Конечно, заботится о детях необходимо все 365 дней в году, но солнечный июньский день – отличный повод вспомнить об этом.

Фото предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ

- Я смотрю на своего ребенка и нарадоваться не могу, -- делится впечатлениями 30-летняя Марина. – Ксюша все время одна, а уговорить ее поиграть с детьми на площадке – это целое дело. Даже в садик обычно ходить не хочет, а тут уже 2 часа не могу оттащить от клоунов: в больницу играют и температуру меряют...

Площадка «Страна заботы» создана специально для детей, которым часто приходится иметь дело с врачами. «Больничные клоуны» -- организация, главная задача которой развеять детский страх перед докторами. Кстати, ее создатель – выпускник ВШЭ Константин Седов. На других площадках скучать тоже не приходилось. В «Стране перевоплощения» девчонки устроили настоящее модное дефиле, а в «Стране искусства» театральная труппа НИУ ВШЭ показала любимый всеми спектакль «Теремок».

Фото предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ

Родителям в это же время дали возможность насладиться тишиной в «Стране отдыха». Однако те, кто все еще были готовы учиться чему-то новому, отправились в «Страну понимания», где проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара поделилась опытом общения с подростками.

- Современные родители распланировали жизнь маленького ребенка на много лет вперед, а после этого удивляются, что их дети несамостоятельны. А откуда эта самостоятельность может взяться? Научитесь слышать своего ребенка, давайте ему возможность сделать выбор в разных ситуациях, – порекомендовала Касамара. -- Это поможет и выстроить с ним более доверительные отношения, и научит его принимать ответственные решения.

Всего в Саду имени Баумана собралось более 5000 москвичей. Праздничную атмосферу создали выступления звёзд проекта «Голос» Гульшат Хамурзиной и Этери Бериашвили.