«Желание добиться хайпа»

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сделал заявление о происшедшем якобы двукратном росте цен на билеты в плацкартные вагоны, которое вызвало резонанс в средствах массовой информации. «Лента.ру» обратилась для разъяснений к председателю Экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павлу Иванкину.

- Как вы прокомментируете ситуацию с заявлением председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова о двукратном росте цен на билеты в плацкартные вагоны?

- В последнее время сложилась удобная привычка не добиваться чего-то в диалоге, а просто выплеснуть первую попавшуюся мысль в СМИ в максимально резонансном варианте. Не гнушаются и извратить эту мысль до полного уродства и оторвать ее от реальности.

Так, например, по моему мнению, поступил господин Зотов, прикрывшись интересами пассажиров, пользующихся плацкартными вагонами.

Вырвав из контекста стоимости проезда в разные даты и используя информацию о вводе новых плацкартных вагонов в эксплуатацию, Зотов объявил в СМИ, что РЖД повысило стоимость проезда в летний пиковый период в два раза.

Было интересно наблюдать за средствами массовой информации, которые очень быстро ухватились за эту утку.

- То есть вы считаете, что эта информация не соответствует действительности?

- Для тех, кто считает своим долгом сперва разобраться в проблеме — разъясняем. Тариф на перевозку пассажиров в общих и плацкартных вагонах устанавливает Федеральная антимонопольная служба — государство. В 2019 году тарифы по отношению к 2018 году были увеличены на 3,9 процента при уровне инфляции в 5,5 процента. Кроме того, к тарифам применяется график гибкого регулирования тарифов. Заметим, что данный график применяется с 2003 года, то есть более 15 лет. В этом графике предусмотрены как понижающие, так и повышающие коэффициенты к тарифам.

Конечно, в летние месяцы к тарифам применяются повышающие коэффициенты. Как правило, это обусловлено следующими обстоятельствами: повышенным спросом и дефицитом пропускных способностей инфраструктуры из-за ремонтных путевых работ.

- Как принимается решение по ценам? Это решает РЖД или государство?

- ФАС России ежегодно в IV квартале начинает работу по рассмотрению уровня тарифов на следующий год. С учетом увеличения глубины продажи билетов в этом году тарифная кампания на 2020 год начнется намного раньше. В рамках этой кампании ФАС изучает все расчеты и принимает решение об индексации тарифов на следующий год и график гибкого регулирования тарифов. Выглядит он так: с 11 марта по 25 апреля — 0,88 номинальной цены; с 26 апреля по 5 мая — 0,95 цены; с 6 мая по 13 июня уже с превышением — 1,05 цены; самыми дорогими билеты становятся с 14 июня по 1 сентября —1,2 обычной цены и потом опять цена снижается — вместе со спросом.

- Почему ФАС об этом не говорит?

- Роль регулятора в данном скандале также выглядит слабо. ФАС не смог убедительно ответить за свои решения, а предпочел спрятаться за спину регулируемого субъекта, что само по себе странно. Решения об уровне индексации оформлены протоколом ФАС России, зарегистрировано Минюстом, а только потом РЖД его транслировало.

- То есть РЖД, по-вашему, совсем ни в чем ни виновато?

- РЖД принято ругать очень многими и по разным информационным поводам. Старые вагоны и хамоватый персонал никуда не делись. Вагоны-рестораны ниже всякой критики.

Но тема регулирования стоимости плацкарта находиться вне интересов монополии. Почему? Да потому, что она получает разницу между фактической стоимостью и стоимостью билета из бюджета. РЖД будет обманывать ФАС? Ради летних месяцев втягивать себя в скандал? Конечно, нет. Чушь.

- Так откуда взялся двукратный рост цен на плацкарт?

- Так на чем сыграл господин Зотов? Тема крайне болезненная для граждан. Берем цену билета в мае — коэффициент согласно графику гибкого регулирования уже на 15 процентов меньше — добавляем акцию от перевозчика ФПК, боковая верхняя полка — скидка 40 процентов, выбираем маршрут без дефицита мест, где нет влияния спроса и сравниваем с июлем — вот и разница.

Еще раз подчеркнем следующее. В июле максимальная стоимость плацкартного билета из Москвы в Адлер поезд номер 83 составит 3860 рублей, что на 84 процента больше стоимости проезда по данному направлению в мае, с учетом всех скидок, которых в июле нет. Выглядит действительно существенным ростом. Но! Реальные значения легко проверить, сравнив с прошлым годом. Этот же билет у ФПК в этом же поезде стоил 3713 рубля. Вот и все.

- Почему Федеральная антимонопольная служба сама не опровергнула заявления господина Зотова?

- Сегодня ФАС высекла себя публично заявив, что для ответа на данный вопрос им необходимо провести совещание с РЖД. То есть усомнились в своих решениях и публично выразили недоверие регулируемому субъекту.

Сезонные колебания цены не уникальны для плацкарта. Посмотрите на изменение стоимости авиабилетов на таком популярном маршруте, как Москва — Санкт-Петербург. В дни ПМЭФ билеты эконом-класса продают по стоимости бизнес-класса, а это рост в 300 процентов.

И билетов на эти дни нет, так же как не бывает в продаже билетов на плацкартные места на третью декаду августа на Черное море на второй день после открытия продажи. Так происходит из года в года. Спрос определяет предложение.

- И все-таки, цены на перевозку к морю даже по железной дороге очень существенны. Знаете ли вы секрет, как поехать дешевле?

- Понятно, что цены на билеты относительно доходов населения достаточно высоки, а также подчеркнем, что плацкарт интересует наиболее социально уязвимые группы населения, для которых любые колебания цены вверх всегда удар по живому. Поэтому всегда будут недовольные уровнем тарифов. И, наверное, до тех пор, пока РЖД остается естественной монополией и не возникнет настоящей конкуренции.

Случай с Зотовым похож на желание добиться хайпа, вводя в заблуждение СМИ, регуляторов и все общество. А пассажирам хочется пожелать побольше свободных нижних полок, комфортных поездов и качественного питания!

Дословно с Лента.ру