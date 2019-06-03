Лето в Москве: путеводитель по музеям ВДНХ

Живопись Николая и Святослава Рерихов, славянская письменность, макеты космических аппаратов реальных размеров, а еще история кино, немного знаний о пользе меда и вид на Москву с высоты птичьего полета - все это в музеях ВДНХ.

Слово

Самый красивый павильон «Земледелие» (бывшая «Украинская ССР») отреставрировали и в конце мая создали в нем Центр славянской письменности «Слово». Музей очень необычный.

- Здесь можно увидеть воссозданную книгу «Остромирово Евангелие» 1056 года, берестяные грамоты и узнать, что писали невесты женихам в XI веке. Увидеть Снетогорский монастырь с фресками XIII века, «Киевскую псалтырь», написанную не пером, а кисточкой, а также первый типографский станок XVI века, - рассказывает Кристина Ибрагим, методист образовательных программ центра славянской письменности «Слово».

Музей очень необычныйФото: Алиса ТИТКО

В музее можно послушать колыбельные песни и былины, находясь в специальных войлочных коконах, посетить «комнату страха», где открыть дверцы шкафов и услышать страшные истории, которые обычно дети рассказывают по ночам в оздоровительных лагерях. А еще изучить карту-роман «Кириллица в пространстве и времени», созданную специалистом по шрифтам Юрием Гордоном, и увидеть на ней, что первый Печатный двор основан в Москве в 1553 году.

Когда: с 11.00 до 22.00 ежедневно, кроме понедельника.

Стоимость: вход - 300 рублей, экскурсия - 250 рублей (со вторника по пятницу в 12.00, 15.00, 18.00, в выходные дни дополнительная в 20.00). Дети до 6 лет бесплатно.

Космонавтика и авиация

Изучать космические аппараты здесь предложат не по картинкам, в музее многие макеты выполнены в масштабе 1:1. Всего представлено более 120 образцов летательной и космической техники. Особенно впечатляет орбитальный комплекс «Мир» и автоматическая орбитальная станция «Алмаз».

В разделе «Конструкторское бюро» можно изучить научные разработки, посмотреть скафандры разных лет. На площадке «Космодром будущего» есть игровые симуляторы и тренажеры, имитирующие кабину космического корабля. Любой желающий сможет совершить виртуальный полет через Солнечную систему в 16-метровой «космической сфере» (кинотеатр).

В центре зала разместили большую фигуру космонавта, который точно станет объектом для селфи. Фото: пресс-служба ВДНХФото: Алиса ТИТКО

Когда: ежедневно с 11.00 до 22.00, кроме понедельника.

Стоимость: вход - 500 рублей, кинотеатр "Сфера" - 100 рублей.

Восток

В павильоне «Здравоохранение» теперь Музей Востока, который открыл свои двери экспозицией «Сохраняя культуру. Музей Рерихов». Выставка посвящена путешествиям, исследованиям и творчеству Николая и Святослава Рерихов. В музее 400 полотен, скульптуры и тибетские иконы.

Когда: вторник, пятница, суббота и воскресенье - с 11.00 до 20.00, среда и четверг - с 12.00 до 21.00, понедельник — выходной.

Стоимость: 300 рублей.

Кино

На берегу пруда расположен Музей кино. Здесь собраны костюмы из известных фильмов, тысячи афиш, набросков сценариев. Есть три кинозала для просмотра фильмов, мемориальный кабинет Сергея Эйзеннштейна, постоянная экспозиция «Лабиринт истории», киношный буфет и магазин.

- До 9 июля открыта выставка «Волейбол на Сретенке» — проект сценаристки Ануш Варданян, на который ее вдохновила песня Юрия Визбора, а до 27 июля — экспозиция «Дмитрий Андреев. Закройщик иллюзий», на которой можно увидеть коллекцию костюмов, созданных по историческим образцам для различных фильмов, - рассказали в мэрии Москвы.

Когда: ежедневно с 12.00 до 21.00 (вход до 20.00), кроме среды.

Стоимость: 300 рублей.

Мода

В Музее моды Александра Васильева сейчас проходит выставка «ВДНХ в моде. 1939–2019», она приурочена к 80-летнему юбилею, который ВДНХ отметит в августе 2019 года. Выставка расположена в павильоне «Гидрометеорология».

- Москвичи увидят, как одевались москвичи во времена хрущевской оттепели, брежневского застоя или перестройки. Что было модно в 1990-е и в начале 2000-х годов, - рассказывают на ВДНХ.

Когда: с 29 мая по 29 сентября с 11.00 до 22.00, кроме понедельника.

Стоимость: 300 рублей.

Пчелы

В Музее «Пчеловодство» можно не только купить вкусный мед, но и узнать, как устроен пчелиный улей, и почему жизнь рабочей пчелы интереснее, чем жизнь пчелиной королевы. В павильоне № 28 создали научно-исторический, мультимедийный и игровой залы.

- На механизированном макете «Аниматроник» экскурсоводы покажут посетителям строение пчелы, а в лаборатории меда разрешат проверить качество меда с помощью микроскопов, - рассказали на ВДНХ.

Когда: с понедельника по пятницу – с 11.00 до 18.00, суббота и воскресенье – с 11.00 до 19.00.

Стоимость: в будние дни – 250 рублей, в выходные – 350 рублей.

Кстати

Бесплатные музеи ВДНХ

Посетить можно павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее, где увидеть центральную часть столицы – 20 тысяч зданий и культурных объектов разместили на площади 368 квадратных метров. С высоты птичьего полета можно рассмотреть куранты Спасской башни, дома-книжки на Новом Арбате, мэрию и парк «Зарядье». Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00, кроме понедельника.

- Без билетов также можно посетить павильоны «Буран», «Гидрометеорология», «Рабочий и колхозница». Бесплатно пустят всех желающих каждое третье воскресенье месяца – с 11.00 до 22.00, а также каждый вторник – с 12.00 до 15.00, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Куда еще сходить:

- центр океанографии и морской биологии «Москвариум», где живут более 12 тысяч акул, нерп, черепах, медуз, осьминогов и других обитателей. В зрительном зале можно посмотреть шоу косаток, а в бассейне поплавать с дельфинами. Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00. Стоимость: от 900 рублей в аквариум, от 1500 рублей на шоу с косатками, от 12 000 рублей поплавать с дельфинами;

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум»Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

- интерактивный павильон «Робостанция» расположен в павильоне «Народное образование» (возле фонтана «Дружба народов»). Здесь можно поболтать с роботом-промоутером KIKI, посмотреть на работу робот-строитель Бакстер, и увидеть первый в России робоаквариум. Когда: ежедневно с 11.00 до 20.00. Стоимость: от 450 до 650 рублей (в зависимости от сеанса).