Наше Подмосковье. Победители и призеры чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia из Подмосковья получили губернаторские премии

Победители и призеры чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia из Подмосковья получили губернаторские премии: за первое место - 150 тыс. рублей, второе - 125 тыс., третье - 100 тыс. рублей. Кроме того, Андрей Воробьёв вручил сертификаты на 50 тыс. рублей обладателям медалей «За профессионализм». Денежные вознаграждения получили также их наставники.

«Говорят, стабильность - признак мастерства, мы и в прошлом году взяли «бронзу» в командном зачете, и в этом, - пояснил Андрей Воробьёв. - Приятно, что у нас в два раза больше медалей, чем в прошлом году. Надеюсь, что каждая следующая команда будет еще более представительной».

Финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia-2019 проходил в Казани 20 - 24 мая. Московскую область представляли 165 человек, выступавших в 117 компетенциях. По итогам состязаний в их активе 23 золотых, 18 серебряных, 28 бронзовых наград и 17 медалей «За профессионализм». Это лучший показатель региона за все время выступлений на чемпионатах WorldSkills.