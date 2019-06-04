Москва повышает транспортную доступность районов

Москвичи часто куда-то спешат и все хотят успеть. Особенно если живут в одном районе, работают - в другом, а для отдыха вообще выбирают разные места по всему городу. Многие катаются по столице на метро и наземке. Тем более что за последние годы общественный транспорт Москвы сильно изменился в лучшую сторону. Пассажирам нравятся новые комфортабельные автобусы, выделенные полосы, удобные остановки, упорядоченное расписание.

Руководство города продолжает развитие транспортной инфраструктуры. По инициативе мэра Сергея Собянина доступный комфортный транспорт стал одним из приоритетов программы «Мой район».

«Мы введем новые и изменим часть существующих маршрутов наземного транспорта, чтобы сделать их более удобными для пассажиров», - написал мэр Сергей Собянин в блоге на своем сайте (www.sobyanin.ru).

Районы, даже самые отдаленные, становятся ближе. Мы узнали, как развивается общественный транспорт и улучшаются маршруты.

МОЛЖАНИНОВСКИЙ:

НОВЫЙ МАРШРУТ ДО ШКОЛЫ

После реконструкции улиц в районе появились несколько новых автобусных маршрутов. За первый месяц работы только двумя из них воспользовались более 55 тысяч пассажиров. К примеру, до станции метро «Речной вокзал» курсирует рейс № 283. Теперь жители Молжаниновского района могут добраться до ближайшей станции подземки всего за 25 минут. Маршрут проходит через 2-ю Подрезковскую, 1-ю Сестрорецкую и Комсомольскую улицы.

А до школы «Перспектива» ездит специальный школьный автобус. С такой инициативой выступили родители учеников и были поддержаны Департаментом образования Москвы.

- Нам и нашим детям отдельный автобус очень нужен, мы добивались, чтобы в районе запустили удобный маршрут, - говорит мама ученика школы Екатерина Игоревна. - Школа у нас хорошая, но раньше была серьезная проблема, как детям до нее добраться. Особенно тем, кто живет в отдаленных поселках района вроде Бурцева или Новоселек. Теперь мы спокойны за своих школьников.

Маршрут следует через Бурцево, Мелькисарово, Новоселки, Новодмитровку и Молжаниновку, доставляя воспитанников «Перспективы» прямо к школьному двору.

ХОВРИНО:

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ - «БЕЛОМОРСКАЯ»

Наиболее востребованные станции метро на севере столицы стали комфортнее благодаря открытию станции метро «Беломорская» в Ховрине. К примеру, удалось перераспределить пассажиропоток на станции «Речной вокзал». Вестибюль здесь разгрузился на 40% на вход.

«…Раньше станцией «Речной вокзал» пользовались 68 тысяч пассажиров в будний день, теперь - 41 тысяча. При проектировании «Беломорской» планировалось, что «Речной вокзал» разгрузится не так значительно. Показатели превысили ожидания», - отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас в будни «Беломорской» пользуются около 32 тысяч пассажиров, что на 20% больше, чем в первые рабочие дни этого года. Напомним, «Беломорскую» открыли 20 декабря 2018-го. С 9 по 11 января на этой станции в метро ежедневно заходили более 25 тысяч человек.

МОЖАЙСКИЙ:

НАЗЕМНЫХ ЛИНИЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Можайскую эстакаду (кстати, самую длинную городскую эстакаду в Европе) запустили в 2014 году. И тогда, и сейчас многие жители Можайского района с благодарностью отзываются о новой дороге. С ее помощью удалось разгрузить движение сразу на нескольких проблемных дорожных узлах. На этой магистрали длиной 2,3 километра нет светофоров, поэтому машины едут по ней без пробок.

- Как запустили движение по эстакаде, так нашей семье стало проще добираться до работы и завозить ребенка в детсад, - говорит местная жительница Наталья Соломатина. - Мой муж доволен, что теперь без проблем добирается до своей работы в Сколкове.

Впрочем, улучшение транспортной инфраструктуры района на этом не остановилось. За последние годы в Можайском открыли 13 новых наземных маршрутов, для которых расширили автобусный парк на 119 машин. Вслед за этим появились 104 новых остановки. Кроме этого, в районе обустроены 2800 парковочных мест для авто. А для велосипедистов построили шесть стоянок. На дублере Можайского шоссе появилась выделенка для общественного транспорта. По программе «Мой район» планируют также изменения в расписании электричек. В скором времени построят и новую станцию метро «Давыдково», рассчитанную примерно на 235 тысяч человек в сутки.

ДМИТРОВСКИЙ:

ПРОКАТИМСЯ НА ЭЛЕКТРОБУСЕ

Электробусный маршрут «т36» продлили до Дмитровского района Москвы. Сейчас он курсирует от ВДНХ до Вагоноремонтной улицы вместо Бескудниковского переулка. Линия выросла на 4,2 километра. Ее общая длина с учетом обновления - 13,3 километра.

- Мне стало проще добираться от дома до районного управления соцзащиты, - рассказала жительница района, пенсионерка Татьяна Борисовна. - Раньше приходилось доезжать до конечной остановки у Бескудниковского переулка. Потом или долго идти пешком, или пересаживаться на маршрутку, которая как раз едет к собесу. Сейчас там появилась новая остановка «Яхромская улица», и я еду быстро, без пересадок. Экономия времени получается минут на пятнадцать.

Между собой связаны теперь Останкинский и Дмитровский районы столицы. У электробусов «т36» открылись 11 новых остановок - «Парк Святослава Федорова» (на Дмитровском шоссе), «Метро «Селигерская», «Бескудниково», «Улица 800-летия Москвы», «Яхромская улица», «Икшинская улица», «Кинотеатр «Волга», «Лианозовский электромеханический завод», «Дмитровское шоссе, 155».

Напомним, по столичным улицам ездят 100 электробусов на шести маршрутах на северо-востоке, востоке и в центре города. До конца года будет уже 300 таких экологически чистых автобусов. Эти машины на электрической тяге и зарядные станции в столицу поставляют российские производители - КамАЗ и ГАЗ.