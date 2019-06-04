Клуб «Лето Побед» открыл сезон

«Я очень рад, что вы стали первыми участниками клуба «Лето Побед». Мы единственный федеральный музей, который всё лето проводит такую работу и у нас в коллективе около ста человек заняты тем, чтобы вам было интересно, хорошо, весело, полезно, познавательно. Я думаю, что вы не прогадали, что пришли именно сюда», – обратился к участникам клуба директор Музея Победы Александр Школьник.

Почетными гостями клуба «Лето Побед» в день открытия стали артист театра и кино Александр Олешко и телеведущий и музыкант Роман Будников. Они поприветствовали ребят со сцены и поздравили их с открытием первой смены.

Клуб «Лето Побед» открыл сезонФото: Предоставлено организаторами

«Музей Победы здесь на Поклонной горе был создан для того, чтобы вот такие мальчишки и девчонки знали о великом подвиге русского солдата, великом подвиге тех, кто принес нам Победу. А у этого подвига нет национальности, нет возраста, мы обязательно должны знать и помнить историю своей страны», – отметил Олешко. Он добавил, что очень важно, что ребята смогут не только отдохнуть, но и узнать что-то новое.

Роман Будников отметил, что ребятам очень повезло оказаться в таком интересном клубе. «Ни одно лето не вернется и не повторится, надо это использовать», – подчеркнул телеведущий.

Московский городской клуб для детей и подростков «Лето Побед» будет работать на базе Музея ПобедыФото: предоставлено организаторами

После торжественного поднятия флага Российской Федерации, ознаменовавшего открытие смены, ребята отправились на площадки клуба. Каждый отряд перешел в отдельную локацию – лазертаг, тир, лабиринт, веревочный городок.

Особенный интерес не только мальчишек, но и девчонок вызвала выставка ретро-автомобилей. Дети узнали, когда и почему советский автопром начал выпускать «Победу», какую машину подарили Юрию Гагарину, заглянули под капот и в багажник мотоколяски СМЗ С3А.

Детский городской клуб «Лето Побед» при Музее Победы принял первых участниковФото: предоставлено организаторами

Семилетний Арсений Ковригин увлеченно изучал технику. Мальчик признался, что он в клубе впервые и ему очень понравились машины. Он также добавил, что проведет здесь две смены и уверен, что будет много всего интересного.

«Тут куда ни пойдешь всё интересно, а еще есть белочки, которых можно порисовать», – поделился впечатлениями восьмилетний Андрей Попов. Больше всего эмоций у ребенка вызвали веревочный городок и тир. Мальчик отметил, что на площадках клуба весело и занимательно, и подытожил: «хочу приезжать сюда каждую неделю».

Московский городской клуб для детей и подростков «Лето Побед» будет работать на базе Музея Победы с 3 июня по 30 августа. Его участниками могут стать ребята в возрасте от 8 до 13 лет. В программе – активный отдых и физкультурно-оздоровительные занятия на территории музея, квесты на открытых площадках, мастер-классы и развивающие игры.