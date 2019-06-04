Центральный детский магазин эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Во вторник, 4 июня, в СМИ появились сообщения о массовых минированиях зданий в центре столицы. Говорилось об эвакуации Останкинской телебашни и даже главного здания полиции на Петровке 38. Однако эта информация не подтвердилась.
- Мы работаем в штатном режиме. Никто нас не эвакуировал, - заверили в "КП" в Останкинской телебашне.
Тем временем в Центральном детском магазине на Лубянке действительно сработал сигнал тревоги. Из-за сообщения о минировании из здания торгового центра были эвакуированы более тысячи посетителей и сотрудников магазинов.
Центральный детский магазин эвакуировали из-за сообщения о бомбе.
- Охрана попросила нас покинуть здание без паники. Ее и правда не было. Людям даже разрешили оплатить покупки. Было понятно, что тревога ложная. Минут через 15 нас всех вывели на улицу. Кто-то ушел, а кто-то ждет пока саперы осмотрят здание, чтобы вернуться внутрь, - рассказала "КП" очевидец Полина Рослова.
Сейчас периметр здания оцеплен. Официально информацию о минировании не комментируют ни в одной из экстренных служб столицы. Скорее всего, случившее продолжение бума ложных сообщений о терактах, который начался в России еще два года назад. Чаще всего угрозы поступают из иностранных государств.
ИСТОЧНИК KP.RU