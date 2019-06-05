Московский кредитный банк выпустил вертикальные карты с необычным дизайном

Московский кредитный банк (МКБ) с 3 июня запустил новую линейку карт «Москарта» и «Москарта BLACK» платежных систем Visa, Masterсard и «МИР». Их особенность — нестандартная для банковского «пластика» вертикальная форма и современный графический дизайн.

- Новые карты отвечают последним требованиям как молодого поколения, так и более взрослых клиентов, - рассказал директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин. - Соответствие международным стандартам безопасности и привлекательные условия в совокупности с необычным дизайном и формой сделают новые карты отличной альтернативой действующим предложениям на рынке.

Обладателям «Москарты» начисляется до 5% на остаток собственных средств. Снимать наличные от 3000 рублей с нее можно бесплатно в банкоматах по всему миру. Переводить деньги с «Москарты» на карту других банков тоже удобно — перевод до 50 000 рублей в месяце осуществляется без комиссии. Также по этой карте клиенты получат 5% баллами «МКБ Бонус» в 2-х категориях повышенного начисления баллов на выбор и 1% по остальным покупкам. Для тех, кто будет активно использовать карту в течение первого месяца после оформления, предусмотрен Welcome-бонус в размере 2000 баллов. Ими можно компенсировать любую покупку.

Для клиентов, оформивших «Москарту BLACK», начисление на остаток собственных средств без ограничений составит 6%. Обладателям этой карты доступны бесплатное снятие наличных по всему миру и переводы с карты на карту других банков до 100 000 рублей в месяц без комиссии. Приятный бонус - программа «LoungeKey», которая открывает для держателя карты и его гостей двери бизнес-залы всех аэропортов мира. С «Москартой BLACK» они могут сделать 24 бесплатных прохода в год. Кроме того, клиентам предлагается программа страхования путешествующих по России и за рубежом, а также круглосуточный консьерж-сервис. За покупки по карте будет начисляться 7% баллами «МКБ Бонус» в 3-х категориях повышенного начисления баллов на выбор и 1 % по остальным покупкам. За активное использование «Москарты BLACK» в течение первого месяца Welcome-бонус составляет 5 000 баллов.

Для зарплатных клиентов с открытым вкладом «Москарта» и «Москарта BLACK» будут бесплатными в обслуживании.