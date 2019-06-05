Власти Москвы и китайская корпорация договорились вместе строить транспортный узел "Мичуринский проспект"

Сегодня, 5 июня, в Москве между столичной компанией "Мосинжпроект" и китайской корпорацией CRCC подписано соглашение о сотрудничестве по проекту развития транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Мичуринский проспект". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Подписание документа состоялось в рамках визита делегации Китайской Народной Республики во главе с ее председателем Си Цзиньпином.

- Соглашение предполагает участие китайских специалистов в проектировании ТПУ "Мичуринский проспект", - отметил глава Стройкомплекса столицы. - Сегодня компания CRCC занимается строительством Юго-Западного участка Большой кольцевой линии метро. Привлечение проектировщиков и инженеров этой компании позволит сократить сроки работ на этой площадке.

По его словам, компания CRCC имеет колоссальный опыт строительства транспортных сооружений по всему миру. "Сегодня корпорация CRCC изучает потенциал рынка строительства столичных ТПУ. Более того, китайская компания готова участвовать в проектах не только как проектировщик или подрядчик, но и как инвестор", - добавил Марат Хуснуллин.

Президент корпорации CRCC Чень Феньцзянь отметил, что подписание нового соглашения свидетельствует о положительном развитии сотрудничества между Москвой и Китаем.

"Мы видим, как активно и динамично развивается российская столица и запускаются новые масштабные градостроительные проекты. Мы рады, что, проектируя и строя метро, можем принимать участие в этой работе", - заявил Чень Феньцзянь.

Новый транспортный узел сможет принимать около 50 тысяч пассажиров в часы пик".

"В транспортно-пересадочном узле создадим связку недавно открытой станции Калининско-Солнцевской линии "Мичуринский проспект" и строящейся сегодня одноименной станции Большого кольца, - рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту "Мосинжпроект" Альберт Суниев. - Сюда же подведут маршруты наземного городского пассажирского транспорта".

Напомним, китайская корпорация CRCC уже участвует в строительстве московского метро, а именно Коммунарской линии между станциями "Мамыри" и "Столбово".

- Сейчас китайские специалисты начали подготовку стартовых площадок для последующего запуска тоннелепроходческих комплексов, - рассказал Марат Хуснуллин.

По словам заместителя мэра, после строительства тоннелей на Юго-Западном участке Большого кольца специализированные проходческие машины переведут на этот участок Коммунарской линии.

Специалисты из Китая строят также два участка Большой кольцевой линии метро - от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского", а также от станции "Нагатинский затон" до станции "Каширская".

"CRCC - один из крупнейших в мире концернов по строительству транспортной инфраструктуры, - отметил заместитель мэра. - Компания намерена и в будущем расширять свое участие в развитии подобных проектов в Москве. Нам интересен опыт китайских специалистов, и мы будем рады дальнейшему сотрудничеству".