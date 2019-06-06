Подмосковный герой-полицейский спас из огня 10-летнюю девочку и пенсионера

Старший лейтенант полиции Андрей Анохин из Орехово-Зуева сейчас, конечно, скромничает. «Ну какой я герой. Я сделал то, что должен был», - пожимает плечами. Хотя если бы не он...

В то утро инспектор ДПС отдела ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» возвращался с суточного дежурства домой. Когда проезжал по Мадонской улице, увидел, что из многоэтажки валит густой черный дым - горит балкон на четвертом этаже. Старлей рванул во двор. Прохожим крикнул, чтобы звонили в службу 112, а сам помчался по лестницу вверх. Дверь квартиры была закрыта. Он звонил, стучал, колотил. И вдруг из-за двери послышался кашель и чей-то голос. Через несколько секунд дверь открыл пожилой мужчина, сидевший в инвалидном кресле. Его буквально выворачивало от кашля - комнаты были заполнены едким дымом. Оказалось, пенсионер спал, проснулся, только услышав мощные удары в дверь. Это и спасло ему жизнь. Анохин вынес старика из квартиры. Откашлявшись, тот замахал руками - дома осталась его внучка Вера, ей всего 10 лет. Она спит в дальней комнате.

Полицейский рассказывает, что решение принял мгновенно. Набрал в легкие побольше воздуха и сделал шаг в дым. Шел на ощупь, все вокруг было в дыму. Но с первого раза нужную дверь не нашел. Пришлось снова выскочить в подъезд, отдышаться и возвращаться в квартиру.

- У девочки была немного заторможенная реакция, как будто она тоже только проснулась, - рассказывает полицейский. - Я схватил ее за руку и вывел из квартиры.

Спасенную девочку передали родным. 10-летняя Вера заплакала, что в квартире остался ее кот Тайсон. Это он ее разбудил, когда начался пожар!

В этот момент к дому как раз прибыл первый пожарный расчет. Ошалевшего кота из квартиры вынесли люди в боевках. Пожар потушили. По предварительной версии, возгорание могло начаться из-за проблем с проводкой.

Страшно, что в этот момент жильцы квартиры спали. В такие моменты все очень часто решают не то что минуты - секунды! И если бы не полицейский Анохин, бросившийся на помощь, все могло закончится трагедией...

Старшего лейтенанта Андрей Анохина собираются представить к ведомственной награде.