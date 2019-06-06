Пассажиры фиолетовой ветки: «Ситуация улучшилась. Стали чаще подавать пустые поезда»

В столичном метро предупреждали, что в первые дни после запуска розовой ветки увеличится нагрузка на Таганско-Краснопресненскую линию, начиная с «Лермонтовского проспекта», к которому новую ветку и присоединили, и дальше: «Выхино», «Рязанский проспект», «Кузьминки», «Текстильщики».

Утром и вечером на этих станциях неизменный аншлаг, а тут еще народ с розовой ветки начал пересаживаться, чтобы ехать в центр.

5 июня. Восемь часов утра. Я стою на платформе станции «Текстильщики» и наблюдаю такую картину. С одной стороны подкатывает новый поезд, в котором пассажиры не сидят, а практически развалились, как на шезлонгах. Кондиционер обдувает их расслабленные лица. Свободных мест больше, чем на концерте группы «Дюна». А с другой подкатывает состав, который следует в центр. Вагоны забиты людьми под завязку. Двери открываются. И никто не выходит. Войти тоже не получается. Пассажиры просто посмотрели друг на друга (те, что внутри, и те, что снаружи) - и поезд уехал.

На «Выхино» та же картина. Стоит толпа, которой нужно в центр. И три человека, которые желают ехать в сторону «Котельников».

- Уважаемые пассажиры, проходим дальше по платформе, - объявил мужчина с помощью рупора (после открытия розовой ветки такие помощники от метро появились на самых загруженных станциях фиолетовой линии). - Следуйте к середине поезда.

За десять минут, что я провел на станции «Выхино», в сторону центра по очереди покатили три пустых поезда в помощь остальным составам. Двадцать секунд - и платформа полностью пустая. Еще сорок - и опять полная.

- Мы не почувствовали, что стало хуже, - рассказали мне муж и жена, живущие на Рязанском проспекте. - Сколько было народа по утрам, столько и осталась. Час пик - он и в Африке час пик. Даже наоборот - ситуация улучшилась. Потому что стали чаще подавать пустые поезда, которые подхватывают пассажиров на загруженных станциях.

На новой ветке метро я тоже побывал. Там людей по пальцам пересчитать. Народ пока только начинает осваивать открывшиеся станции.

В дальнейшем розовая линия свяжет юго-восточные районы со строящейся Большой кольцевой линией метро. Ее длина превысит 15 км. Некрасовская линия улучшит транспортную ситуацию для 800 тысяч жителей столицы.