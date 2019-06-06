В эти выходные в метро Москвы между «Киевской» и «Кунцевской» поезда ходить не будут

В эти выходные, 8 и 9 июня, в подземке нельзя будет проехать на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Неудобства придется терпеть из-за реконструкции наземного хозяйства метро. Рабочие поставят вдоль путей шумозащитные экраны. Под платформами протянут трубопроводы и кабели, а также проведут техобслуживание и замену электрооборудования, рельсов и шпал. Как отмечают в метрополитене, сделать это без временной остановки поездов невозможно.

Для пассажиров закроют станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Станция «Киевская» Филевской линии будет работать, как обычно. От нее можно будет доехать до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку с нее на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» в эти выходные будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

До закрытых станций пассажиры смогут добраться на бесплатных автобусах с табличкой «КМ» (компенсационный маршрут). Между «Киевской» и «Кунцевской» поедут автобусы КМ1 с промежуточными остановками около метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». А между «Багратионовской» и «Филями» будет курсировать маршрут КМ2. Они станут развозить жителей с 5 часов утра до 2 часов ночи.

По обычному расписанию метро начнет работать в понедельник, 10 июня, в 5.30 утра.

Помимо этого, в выходные с 0.00 8 июня до 1.30 10 июня изменения коснутся и водителей в Западном округе столицы. На участке Большой Дорогомиловской улицы от улицы Раевского до площади Киевского Вокзала откроют выделенную полосу для городского транспорта. Водителям такси выезжать на нее запрещено.

Для машин запретят остановку и стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко), на участке улицы Барклая (от Большой Филевской улицы до Сеславинской улицы), на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар), а также на разворотной площадке на Новозаводской улице в районе дома 2, корпуса 1.

Кроме того, запретят правый поворот с Большой Дорогомиловской улицы на площадь Киевского вокзала. Сюда можно будет проехать с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной.