Москву ждет рекордный зной: в выходные +33!

Лето, солнце, жара – чему, казалось бы, удивляться? Радоваться надо и собираться на пляж или на дачу, благо что выходные на носу. Впрочем, одно другому не мешает. Вы пока доставайте из шкафов купальники, шорты, босоножки - они пригодятся не только в ближайшие пару дней, знойная погода установилась надолго. А мы с метеорологами расскажем, чем она необычна и в причина летней аномалии.

Начну с прогноза Гидрометцентра России.

В пятницу, 7 июня, воздух в столице раскалится до +32 градусов.

В субботу и воскресенье, 8 и 9 июня, пекло достигнет +33 градусов. Все эти дни солнечно и сухо.

В понедельник, 10 июня, чуть прохладнее, “всего” +29. Прольются короткие дожди, которые освежат утомленный солнцем город.

Во вторник, 11 июня, +30.

В среду, 12 июня (а это, напомню, праздничный выходной день) снова +33 градуса. Хотя опять же не исключены кратковременные “тропические” дожди.

Насколько необычна такая жара в начале июня?

Очень необычна. То есть в принципе летом бывало и жарче, но обычно пик зноя приходится на конец июля – начало августа. Для первых июньских дней те цифры, что прогнозируют синоптики, на грани температурных рекордов и даже выше.

Вот максимумы для этих дат, зафиксированные в Москве за все 140 лет метеонаблюдений. Сравните с прогнозом – и сразу станет ясно: в любой из ближайших дней могут быть побиты рекорды! А может, и каждый день войдет в историю.

День Рекорд Прогноз

7 июня +32,7 градуса (1988 год) +32

8 июня +32,4 (1948) +33

9 июня +31,1 (1948) +33

10 июня +30 (1998) +29

11 июня +31,3 (1998) +30

12 июня +30,8 (1998) +33

Но речь пока о рекордах для отдельных дней. Максимум для всего июня вряд ли будет перекрыт. Он упорно держится уже больше столетия, с 21 июня 1901 года: +34,7 градуса.

Что случилось?

Причина – в противостоянии двух атмосферных вихрей на огромной территории, от Испании до Скандинавии и Поволжья, объясняют эксперты центра “Фобос”. Ее поделили между собой гигантский антициклон и мощный циклон. Антициклон накрыл европейскую часть России и Скандинавию. Это, напомню, атмосферный вихрь с высоким давлением в центре, он всегда обеспечивает ясную сухую погоду. Атлантический циклон бьется об эту стену и никуда не может сдвинутся, в итоге все его дожди и прохлада достаются странам Западной Европы. Там ливни, в горах Франции и Испании даже снегопады – большая редкость для южных стран. В Париже из-за дождей отменяют матчи теннисного турнира “Ролан Гаррос”. Там всего +16.

По границе циклона и антициклона движутся воздушные массы – с юга на север, из тропиков и субропиков прямиком к нам, в среднюю полосу, в Повольже и на северо-запад России. “Гребень тепла”, как называют его метеорологи, на высоте около 5 километров протянулся от Средиземного моря до Финского залива. Вот откуда курортная жара. Реально – из тропиков!

Что будет дальше?

- Жара сохранится в Москве и всю следующую неделю. Может быть, не все дни 30-градусная, но прохладнее +28 градусов не ждем, - поделилась прогнозом с “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Характер погоды изменится во второй половине июня – вот тогда Москве и достанется вся месячная норма дождей. При этом холодов не ожидается, будет меренно тепло, +22...+24 градуса.

Если аномальный зной пришел уже в июне, значит ли это, что в июле пекла уже не будет? Нет, конечно. Вполне вероятны новые “волны жары”.

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В сильный зной по всей столице работают «комнаты прохлады». Напомним, их традиционно готовят к лету в центрах социального обслуживания (ЦСО) и в филиалах в каждом районе города. Всего таких холодных мест более 130. (подробности)