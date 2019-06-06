На ПМЭФ-2019 Московская область подпишет инвестсоглашения на 167 млрд. рублей и 18 тысяч рабочих мест

В Северной столице сегодня стартовал ежегодный Петербургский международный экономический форум - уже 23-й по счету. Для многих российских регионов это самая крупная площадка, на которой ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и подписываются соглашения с компаниями, которые уже твердо решили осваивать новые территории.

Московская область в этом направлении регион-лидер. Она на ведущих позициях во всех текущих рейтингах по улучшению инвестклимата и привлечению бизнеса. ПМЭФ-2019 не станет исключением. В первый день работы форума представители Подмосковья подписали целый пакет инвестиционных соглашений. Всего по итогам ПМЭФ их будет три с половиной десятка. Общая сумма - 165 миллиардов рублей. После запуска эти предприятия дадут более 18 тысяч рабочих мест - жители многих подмосковных муниципалитетов смогут теперь работать рядом с домом.

Уже очевидно, что по размаху соглашений нынешний форум станет для Московской области рекордным. С 2014 по 2018 годы регион подписал в Санкт-Петербурге 59 соглашений (а теперь сразу 35! - Авт.). Сейчас реализованы уже 12 проектов на 2,7 тысяч рабочих мест. Еще почти 22 тысячи рабочих мест появятся в ближайшие годы.

- У нас достойные результаты по прошлым форумам, они позволяют привлечь дополнительное финансирование в экономику Подмосковья, - говорит губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - В 2018-м инвестиции в основной капитал Подмосковья достигли 890 млрд. руб. Цель, которая отражена в указе Президента и которую диктует нам жизнь, - это триллион рублей инвестиций (в год, - Авт.) в основной капитал. Эту планку мы планируем преодолеть уже в этом году.

Для Подмосковья один из трендов последних лет - бурное развитие сельского хозяйства, изрядно подзапущенного после «деревенской» разрухи 90-х. По многим позициям область выходит в федеральные лидеры. Поэтому неслучайно часть нынешних инвестсоглашений также связано с аграрной сферой.

Губернатор Андрей Воробьёв рассказывал на ПМЭФ о развитии цифровизации - этот позитивный опыт Подмосковья сейчас активно берут на вооружение многие российские регионыФото: Денис ТРУДНИКОВ

В Ступине компания ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» к 2021 году возведет завод по производству пастеризованного молока, кефира, творога, йогуртов, сметаны, сливок, мягких сыров, сыворотки. Предприятие будет само обеспечивать себя молоком - для этого строят сразу две фермы на 3300 дойных коров. Бизнес вложит в этот проект 36 млрд. рублей и создаст около 700 рабочих мест. Для небольшого Ступина это более чем серьезная цифра.

В Электростали появится тепличный комплекс, где будут по японским технологиям круглый год выращивать свежую клубнику.

Также в 2021 году планируют запустить завод по производству заменителей грудного молока (+200 рабочих мест). Сырье будут закупать у местных фермеров и агропредприятий.

Часть соглашений связана с транспортом и логистикой - это еще одно конкурентное для Московской области направление.

«С компаниями «Славтранс-Сервис» и «Раша-Чайна Агрикалча Индастри Девелопмент Фанд» подписали меморандум о создании в Наро-Фоминске комплекса «Агрохаб Евразия», - написал Андрей Воробьёв в своем Instagram. - В него войдут распределительный центр, логистический комплекс и индустриальный парк, которые обеспечат оптовые поставки в Китай. Инвестиции в хаб составят около 7,7 млрд рублей».

Один из крупнейших на сегодня в России железнодорожный терминал (+1000 рабочих мест) будет отправлять в КНР до 1,2 млн. тонн в год!

Губернатор Андрей Воробьёв рассказывал на ПМЭФ о развитии цифровизации - этот позитивный опыт Подмосковья сейчас активно берут на вооружение многие российские регионы. По итогам 2018 года Московская область заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития РФ по качеству предоставления электронных услуг.

- Мы поняли, что в огромном регионе без «цифры», без упрощения всех процедур в экономике и политике мы будем аутсайдерами, - рассказал губернатор. - Поэтому мы с первого дня начали внедрять все, что касается цифровой экономики, цифровых услуг. Наша задача - на федеральном, региональном и муниципальном уровнях убрать нормативы, отменить законы, которые были созданы многие десятилетия назад. Мир стремительно меняется, и мы должны очень быстро реагировать на эти изменения. Цифровизация - это наш парус, я очень надеюсь, что каждый следующий форум будет помогать убирать барьеры, которые мешают в быстром удобном решении вопросов.

КСТАТИ

О чем еще подписаны соглашения

- В аэропорту «Жуковский» будут строить второй терминал (рядом - появится новая гостиница) и расширят площадь перрона для самолетов. Проект даст 500 новых рабочих мест.

- «Уралхим» и «Скайград Инновации» будут перерабатывать в Московской области фосфогипс.

- В Дубне, Ивантеевке и Реутове будет запущен проект «Умный город».

- В Одинцовском горокруге построят офисно-деловой центр «Rublevо Business Park» (5000 рабочих мест).

- А в Дмитровском г.о. - гостиничный и гольф-комплексы «Форест Хиллс».