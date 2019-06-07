2019-06-07T12:22:44+03:00
Экономика

«ЕвроХим» наращивает инвестиции

В создание нового производственного комплекса будет вложено 2,5 млрд долларов
Антон БАЛУЕВ
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По данным журнала «Эксперт», владелец «ЕвроХим», СУЭК и Сибирской генерирующей компании Андрей Мельниченко является самым активным российским частным инвестором в несырьевой сектор промышленности.

Инвестиции его компаний составляют 20% от всего объёма инвестиций, которые сделаны всеми российскими компаниями, не относящимися к нефтегазовому сектору. За последние 15 лет общий объем вложений составил 21 млрд долларов.

Например, в строительство завода по производству товарного аммиака вложено больше 1 млрд долларов. Это предприятие, официальный запуск которого состоялся 7 июня 2019 года в городе Кингисепп Ленинградской области - крупнейший производитель аммиака в России.

Сейчас «ЕвроХим» продолжает строительство калийных комбинатов в Пермском крае и Волгоградской области. А СУЭК наращивает инвестиции в угледобывающую отрасль. Например, на развитие дальневосточного портового комплекса "Дальтрансуголь" будет вложено 20 млрд рублей. Благодаря инвестициям мощность порта будет увеличена с 23 до 40 млн тонн в год.

Подписанное на Петербургском экономическом форуме соглашение о запуске ещё одного производственного комплекса предполагает 2,5 млрд долларов инвестиций в новый проект. Предприятие будет выпускать 2,2 млн. тонн в год аммиака и карбамида, а также 1,7 млн тонн метанола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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