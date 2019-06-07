Видеочарт «Шнур» расскажет о самых популярных треках ВКонтакте

ВКонтакте объявила о запуске музыкального чарта «Шнур» в формате видеошоу. Раз в месяц проект будет знакомить с 10 самыми популярными треками ВКонтакте и любимыми песнями известных музыкантов в формате живого интервью. Гостями пилота стали участники группы «Дискотека авария».

Шоу будет выходить в начале каждого месяца в сообществе VK Music. Первую серию пользователи ВКонтакте могут посмотреть уже сегодня. В ней участники группы «Дискотека авария» Алексей Серов и Алексей Рыжов проверяют песни Тимы Белорусских на плагиат, читают Мамбл-рэп и угадывают треки по комментариям пользователей ВКонтакте.

Посмотреть первый выпуск шоу можно по ссылке.

Константин Сидорков, директор по работе с партнёрами ВКонтакте:

«Шнур — не только название шоу, но и в прямом смысле его ключевой физический элемент. С его помощью герои программы включают треки, знакомятся со вкусами пользователей ВКонтакте и рассказывают о музыке, которая вдохновляет их на творчество. Надеемся, что концепция понравится зрителям, и гарантируем массу качественных треков и сюрпризов».

ВКонтакте регулярно запускаются эксклюзивные шоу. 12 апреля VK и «Роскосмос» объявили о старте совместного проекта «МКС на связи». В программе звёзды кино, телевидения и музыки проходят шуточные испытания на космическую тему, общаются с астронавтами и узнают интересные факты о Вселенной.