Бесплатная проверка здоровья в парках Москвы 2019: Какие обследования проводят, куда обращаться

Слышала, что в некоторых городских парках врачи в специальных павильонах проводят желающим бесплатную диспансеризацию. В своей поликлинике я бываю редко, а в парке постоянно гуляем с детьми. Хотела бы сходить на бесплатную проверку здоровья в парках Москвы рядом с домом. Какие обследования можно пройти и надо ли приносить с собой какие-то документы?

Валерия Орлова. Северо-Западный округ.

Все лето бесплатная проверка здоровья в парках Москвы 2019 проводится в сорока медицинских павильонах. Найти их легко - это большие одноэтажные постройки белого цвета с надписями на фасаде «Здоровая Москва». Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, сюда можно прийти на обследование в любой день без перерывов и выходных с 8.00 до 22.00. Бесплатная проверка здоровья в парках Москвы 2019 займет в среднем от 40 минут до 1 часа. Сейчас такие пункты открылись в 15 парках (см. ниже). В ближайшее время появятся новые адреса (их можно уточнить на сайте департамента здравоохранения Москвы - mosgorzdrav.ru).

ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ПРИГОДЯТСЯ

Если желающий пройти обследование прикреплен к столичной поликлинике, тогда ему нужно показать администратору в павильоне любой документ на выбор - паспорт, его копию или водительские права. Если не прикреплен, тогда понадобится еще полис ОМС. Кстати, прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.

Кроме того, пациента попросят заполнить добровольное согласие на оказание медицинской помощи, обработку персональных данных, а также при желании согласие на получение результатов анализов на электронную почту.

ЧТО ПРОВЕРЯТ

Бесплатная проверка здоровья в парках Москвы 2019 проходит так:

1. Сначала администратор посмотрит в Единой медицинской информационной системе (ЕМИАС) данные о последней диспансеризации посетителя и выдаст ему маршрутный лист. В нем указан список исследований и нужные кабинеты. Если необходимо, выпишут также направление на анализ кала на скрытую кровь. Его можно сдать там же, в павильоне в кабинете приема анализов в будни с 8.00 до 13.00. Все кабинеты и процедурные работают с соблюдением всех санитарных норм.

Посетитель через инфомат рядом со стойкой регистрации заполнит также анкету на выявление факторов риска развития заболеваний. На основании ответов в электронной амбулаторной карте автоматически будут записаны факторы риска, которые потом проанализирует врач.

2. В кабинете доврачебного приема медсестра измерит пациенту рост, вес, объем талии, внутриглазное и артериальное давление, сделает электрокардиографию (ЭКГ). Далее в процедурном кабинете возьмут кровь из пальца на экспресс-тест (глюкоза - желательно прийти натощак; холестерин), а также из вены (на общий анализ, рак простаты ПСА для мужчин в соответствии с возрастом). Результаты экспресс-теста сразу заносятся в электронную амбулаторную карту.

В передвижном флюорографическом кабинете в выходные по особому графику пациенту проверят состояние легких. После обследования врач-рентгенолог описывает результат и выдает заключение на руки. Копии этих документов в конце дня поступают в кабинет врача терапевта/общей практики.

3. Бесплатная проверка здоровья в парках Москвы 2019 завершается у терапевта или врача общей практики. Медсестра вносит данные с маршрутного листа в электронную амбулаторную карту. Врач анализирует результаты анализов, опрашивает и осматривает посетителя. Потом уточняет диагноз, группу здоровья и диспансерного наблюдения, дает рекомендации. При необходимости врач может направить посетителя здесь же в кабинет УЗИ или на другие дополнительные обследования, в том числе в поликлинику или в больницу. После диспансеризации посетителю выдают паспорт здоровья.

НА ЗАМЕТКУ

Бесплатная проверка здоровья в парках Москвы 2019 включает в себя по направлению врача дополнительно и такие процедуры:

- консультации аллерголога, ЛОРа и офтальмолога;

- УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, почек, щитовидной железы, периферических лимфатических узлов;

- биоимпедансметрия (анализ состава тела - количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы, метаболизма);

- спирография (исследование легких);

- пульсоксиметрия (определение показателей насыщения крови кислородом);

- исследование на аппарате смокелайзер (определение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе);

- анализ мочи;

- расширенный анализ крови на 28 показателей;

- в будни пришедшие в парк с ребенком родители смогут бесплатно проконсультировать его у врача-педиатра. График приема: по понедельникам - с 10.00 до 17.00, со вторника по пятницу - с 8.00 до 17.00. В некоторых крупных павильонах педиатры будут работать в будни с 8.00 до 22.00.

Внимание! В павильонах в парках нельзя будет пройти маммографию, осмотр женщин гинекологом, сдать мазок с шейки матки на цитологическое исследование, а также эзофагогастродуоденоскопию (гастроскопия). Эти исследования сделают бесплатно в поликлинике по месту прикрепления пациента.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Центральный округ

Таганский парк, ул. Таганская, вл. 40 - 42.

Восточный округ

Парк около прудов «Радуга», аллея Жемчуговой.

Измайловский парк, аллея Большого круга, д. 7.

Перовский парк, ул. Лазо, вл. 7.

Парк «Сокольники», ул. Сокольнический вал, д. 1, стр. 1.

Западный округ

Солнцево, зона отдыха «Мещерское», ул. Воскресенская, д. 5-31.

Северный округ

Гончаровский парк, ул. Руставели, вл. 7.

Лианозовский парк, ул. Угличская, д. 13.

Северо-Восточный округ

Сквер по Олонецкому проезду, между ул. Менжинского с юга и ул. Енисейской с севера, ул. Сухонской с запада и Олонецким проездом с востока.

Зеленоград

Зона отдыха «Площадь Юности».

Юго-Восточный округ

Сквер имени Полетаева, ул. Федора Полетаева, вл. 24.

Парк имени 850-летия Москвы, Луговой пр-д, вл. 9.

Сквер около метро «Люблино», ул. Белореченская, д. 1.

Южный округ

Парк «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 35.

Музей-заповедник «Коломенское», пр-т Андропова, д. 39.

Справочный телефон акции «Здоровая Москва» - (495) 318-00-11, в будни с 10.00 до 17.00.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

10 июня - Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы;

11 июня - Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы;

13 июня - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы;

14 июня - Департамент капитального ремонта Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему единый читательский билет принимают не во всех столичных библиотеках?

Недавно я оформила единый читательский билет в своей районной библиотеке. Потом хотела взять нужную книгу в другой читальне в соседнем округе, но по этому билету ее мне выдать на дом не смогли. Хотелось бы узнать, почему единый билет принимают не во всех библиотеках города?

Марина Андреевна, ул. Крылатские холмы.

На этот вопрос в департаменте информационных технологий Москвы ответили так:

- Сегодня единый электронный читательский билет (ЕЧБ) принимают в 224 столичных библиотеках - это более половины всех читален города. Большинство из них (52) находятся в Восточном округе, Юго-Восточном (51) и Северном (44). Еще 77 - на северо-западе, северо-востоке и в Зеленограде. Ожидается, что к концу июня к автоматизированной библиотечной информационной системе подключатся библиотеки Западного округа. А к концу года почти во все 440 московские библиотеки можно будет прийти, имея при себе лишь электронную читательскую карту. Адреса библиотек, где принимают такие пластиковые билеты, можно посмотреть на портале «Библиогород».

Тем, кто впервые собирается получать ЕЧБ, нужно обратиться в ближайшую читальню с паспортом и заключить договор. При этом, если хотите брать книги домой, вам потребуется постоянная или временная регистрация в Москве. Иначе вам просто выдадут разовый пропуск, который позволяет пользоваться всеми услугами библиотеки, кроме выдачи книг на дом.

Если у вас уже есть бумажный читательский билет, то его можно поменять на пластиковую карту в любой момент. Кстати, в некоторых библиотеках в качестве единого читательского билета можно использовать и «Социальную карту москвича» (при записи в читальню еще нужно будет показать и паспорт). Штрих-код соцкарты библиотекарь может связать с профилем читателя в единой автоматизированной библиотечной информационной системе.