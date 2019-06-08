ПМЭФ-2019: Московская область ставит рекорды

В четверг стартовал ежегодный Петербургский международный экономический форум - уже 23-й по счету. Для многих российских регионов это самая крупная площадка, на которой ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и подписываются соглашения с компаниями, которые уже твердо решили осваивать новые территории.

Московская область в этом направлении регион-лидер. Она на ведущих позициях во всех текущих рейтингах по улучшению инвестклимата и привлечению бизнеса. ПМЭФ-2019 не стал исключением. За два дня работы форума представители Подмосковья подписали более трех с половиной десятков различных соглашений. Общая сумма - 167 миллиардов рублей. После запуска эти предприятия дадут более 18 тысяч рабочих мест – многие жители Подмосковья смогут теперь работать рядом с домом.

«ЦЕЛЬ – ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ»

Уже очевидно, что по числу соглашений нынешний форум станет для Московской области рекордным. Так, с 2014 по 2018 годы регион подписал в Санкт-Петербурге 59 соглашений, а теперь сразу 36!

- У нас достойные результаты по прошлым форумам, они позволяют привлечь дополнительное финансирование в экономику Подмосковья, - говорит губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - В 2018-м инвестиции в основной капитал Подмосковья достигли 890 млрд. руб. Цель, которая отражена в указе Президента и которую диктует нам жизнь, - это триллион рублей инвестиций (в год, - Авт.) в основной капитал. Эту планку мы планируем преодолеть уже в этом году.

Для Подмосковья один из трендов последних лет - развитие сельского хозяйства, изрядно подзапущенного после «деревенской» разрухи 90-х. По многим позициям область выходит в федеральные лидеры. Поэтому неслучайно часть нынешних инвестсоглашений также связана с аграрной сферой.

Например, в Ступине к 2021 году возведут завод по производству пастеризованного молока, кефира, творога, йогуртов, сметаны, сливок, мягких сыров, сыворотки. Предприятие будет само обеспечивать себя молоком - для этого строят сразу две фермы на 3300 дойных коров. Бизнес вложит в этот проект 36 млрд. рублей и создаст около 700 рабочих мест. Для небольшого Ступина это более чем серьезная цифра.

Японская компания Marubeni Corporation вложит средства в строительство тепличного комплекса в Электростали. Здесь будут круглогодично выращивать клубнику! Планируется создать около 1,2 тыс. рабочих мест, инвестиции - более 7 млрд рублей. Также в Подмосковье построят завод по производству заменителей грудного молока. Смеси будут производиться на основе сырья с местных ферм и агропредприятий. Инвестиции - 8,7 млрд рублей, 200 рабочих мест.

В результате соглашений, подписанных на ПМЭФ-2019, в регионе появится 18 тыс. новых рабочих мест

КРУТОЙ МАРШРУТ

На ПМЭФ-2019 подписано соглашение о реализации проекта «Государева дорога», который свяжет исторические места Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Проект будет реализован к 2020 году. Он привлечет туристов, путешествующих между Москвой и Санкт-Петербургом.

Маршрут «Государевой дороги» пройдет через 4 подмосковных населенных пункта – Клин, Середниково, Солнечногорск, Шахматово. Туристы смогут посетить Дом-музей Чайковского, выставочный комплекс «Клинское Подворье», усадьбы «Демьяново» и «Середниково», Солнечногорский Путевой дворец, Музей-заповедник Блока и Менделеева, озеро Сенеж.

«БЕЗ «ЦИФРЫ» МЫ БУДЕМ АУТСАЙДЕРАМИ»

Часть соглашений связана с транспортом и логистикой - это еще одно конкурентное для Московской области направление.

«С компаниями «Славтранс-Сервис» и «Раша-Чайна Агрикалча Индастри Девелопмент Фанд» подписали меморандум о создании в Наро-Фоминске комплекса «Агрохаб Евразия», - написал Андрей Воробьёв в своем Instagram. - В него войдут распределительный центр, логистический комплекс и индустриальный парк, которые обеспечат оптовые поставки в Китай. Инвестиции в хаб составят около 7,7 млрд рублей».

Один из крупнейший на сегодня в России железнодорожный терминал (+1000 рабочих мест) будет отправлять в КНР до 1,2 млн. тонн в год!

Губернатор Андрей Воробьёв обратил внимание на развитие цифровизации - этот опыт Подмосковья сейчас активно берут на вооружение многие российские регионы. По итогам 2018 года Московская область заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития РФ по качеству предоставления электронных услуг.

- Мы поняли, что в огромном регионе без «цифры», без упрощения всех процедур в экономике и политике мы будем аутсайдерами, - рассказал губернатор. - Поэтому мы с первого дня начали внедрять все, что касается цифровой экономики. Мир стремительно меняется, и мы должны очень быстро реагировать на эти изменения.

КСТАТИ

О чем еще подписаны соглашения

- В аэропорту «Жуковский» будут строить второй терминал (рядом - появится новая гостиница) и расширят площадь перрона для самолетов. Проект даст 500 новых рабочих мест.

- В Ступине холдинг S7 Group построит производство легких самолетов Victory, учебный центр для пилотов, предприятия техобслуживания и ремонта воздушных судов. Инвестиции оценивают в 14 млрд. рублей. Регион получит 1000 рабочих мест.

- В Щелкове к 2023 году запустят производство по созданию спутников связи и дистанционного зондирования Земли. (180 рабочих мест).

- В Дубне, Ивантеевке и Реутове совместно с Министерством строительства и ЖКХ России будет запущен пилотный проект «Умный город».

- В Одинцовском горокруге построят офисно-деловой центр «Rublevо Business Park» (5000 рабочих мест).

- В Луховицах стартует строительство третьей очереди тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей. Компания «ТТР» создаст 220 рабочих мест и вложит 4,5 млрд. рублей.

- В Котельниках будет построен 12-этажный гостиничный комплекс на 400 мест. Это 5 млрд. рублей инвестиций и более 500 рабочих мест.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Теперь - в ТОП-7

Московская область впервые вошла в ТОП-7 Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ. На форуме в Санкт-Петербурге новые данные за 2019 год опубликовало Агентство стратегических инициатив. Подмосковье в этом списке совершило подъем сразу на две строчки - в 2017 и 2018 годах регион был девятым.

- Конкуренция между регионами высокая, чтобы сохранить позицию нужно прибавить минимум 4 балла в рейтинге, - рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева. - Попасть в двадцатку в этом году для регионов было сложнее, чем в прошлом.