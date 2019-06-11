Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку Голунова 16 июня

Столичные власти согласовали проведение акции в поддержку задержанного журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Митинг в его защиту пройдет в Москве 16 июня с с 13.00 до 15.00 на проспекте Сахарова. Ожидается, что в мероприятии примет участие до 20 тысяч человек.

С просьбой провести общественное мероприятие в поддержку Голунова 16 июня в Правительство Москвы обратились председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. Известные журналисты сообщили московским властям, что хотели бы устроить акцию в формате митинга на проспекте Сахарова. Учитывая большой общественный резонанс дела Голунова, Правительство Москвы пошло навстречу и согласовало дату, время и место проведения акции.

Напомним, 11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста «Медузы» Ивана Голунова сняты все обвинения в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. По информации главы МВД, Голунов во вторник будет освобожден из-под домашнего ареста. Владимир Колокольцев также подчеркнул, что собирается попросить президента Владимира Путина отстранить от занимаемой должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве и начальника УВД по Западному округу столицы. Полицейские, проводившие задержавшие Голунова, уже отстранены от работы на время проверки.

Ранее во вторник столичные власти сообщили о намерении обратиться в прокуратуру из-за акции в поддержку Ивана Голунова, запланированной на 12 июня. Ее инициаторы собирались в День России пройти маршем по центру Москвы, однако так и не вышли на контакт с мэрией, чтобы согласовать вопросы безопасности.