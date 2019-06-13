Пойдем поедим в «Перекресток»

АВТОРЫ КОНЦЕПЦИИ ПОКРЕАТИВИЛИ ПО-ПОЛНОЙ

Навигатор привел корреспондента «КП» в какие-то дворы, чуть позади обновленного супермаркета. Но местным жителям местоположение хорошо известно. «Перекресток» здесь радовал покупателей до апреля 2019 года, но потом он… закрылся. Чтобы через пару месяцев предстать обновленным и очень нарядным.

На входе посетителей встречает почти персональное приветствие: «Привет, Строгино! Добро пожаловать в «Перекресток». Мелочь, а приятно. Большинство жителей гигантской Москвы влюблены в свой район и ни на какой другой его менять не хотят. Здесь же огромный автомат (мимо не пройдешь), который предлагает купон на скидку, если покупка будет от 1500 рублей. Ничего покупать не собираюсь, но беру на всякий случай.

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, не устает удивлять. В обновленном супермаркете изменилось многое. Сразу видно, что авторы нововведений креативили на полную катушку: и со шрифтами, и с цветом, и с расположением отделов. Это в духе времени, ведь торговая сеть активно следит и анализирует потребности и настроения покупателей. Поэтому и появляются «эмоциональные» магазины, где можно найти все: и полуфабрикаты типа «разогрей и съешь», и готовую еду, и ингредиенты для серьезной готовки. Корреспондента «КП» особо впечатлили наборы для окрошки (только долей кваса или кефира) и для винегрета (только добавь масла). В жаркую погоду – самое то!

В зоне «фреш» с овощами и фруктами –деревянные балки и специальное освещение. Свежие клубника и черешня так и просят: «Возьми нас».

В самом центре супермаркета – кафе. Такие часто встречаются в самых продвинутых городах Европы и мира. Здесь вам сразу и роллы нарежут, и курочку в воке пожарят, да с лапшой гречневой – пальчики оближешь. Если хотите – есть уже готовые куры-гриль, шашлыки разных видов, баклажаны, овощи, запеканки… Цены – не ресторанные, а магазинные. В общем, в такие красивые супермаркеты голодным ходить вредно.

Рыбный отдел – гордость любого «Перекрестка». Разнообразие поражает. Хочешь, рыбку из аквариума выловят или раков достанут, нет – забирай уже нарезанное филе. Дома – на сковороду, и через пять минут все родные и знакомые охают от удовольствия: «Где ты так научился?» Любую рыбу здесь же вам и почистят, и выпотрошат. Нужно только попросить.

24 ЧАСА И 366 ДНЕЙ

В мясной части супермаркета тоже глаза разбегаются. На крюках подвешены аппетитные кусочки. Прямо, как в дорогущих ресторанах. Выбирай!

На улице +30 градусов, а в молочном отделе – около 10. Или даже меньше. Здесь точно от жары люди будут спасаться. Хотя и в торговом зале тоже очень комфортная температура.

По сравнению с классическими «Перекрестками», к которым все привыкли, навигация сильно упрощена. Стеллажи стали короче и ниже. Торговый зал площадью 2000 кв. м (половина футбольного поля!) просматривается из любой точки. Потеряться невозможно. Хотя, очень хочется.

В оформлении интерьера и дизайне сохранена преемственность с текущим брендингом, существующее цветовое оформление отделов, преобладание светлых оттенков.

Хочется найти хоть какие-то недостатки – и не получается. Вода? Вот – в холодильничке. Здесь же пенные напитки. Да и ценники на многие позиции ниже.

У нас в «КП» давным-давно действует рубрика «испытано на себе». Попробовал творчество местной кулинарии и я. Сырники из творога – гарантирую. А каши (рисовая на кокосовом молоке и овсяная на яблочном соке) чудо как хороши. Наверняка такой вкуснятины вы даже не пробовали. Очень уж необычные они.

Выпил корреспондент «КП» и любимый капучино. Попробуйте найти еще этот напиток в достаточно большом стаканчике за 69,90.

Много в магазине посвящено пикникам: уголь, жидкость для розжига, шампуры (можно даже купить один – но какой россиянин обойдется 4-5 кусочками мяса?), мясо в самом разных маринадах. Жителям Строгина хорошо – от «Перекрестка» на Таллинской улице до живописнейшего берега водоема – минут 20 ходьбы. Набирай все необходимое – и на природу. Наслаждаться и отдыхать от большого города.

Жизнь в этом районе не затихает и ночью. Поэтому и режим нового «Перекрестка» - 24 часа все 365 дней в году. А если год високосный, то все 366!

До конца года торговая сеть планирует открыть еще несколько магазинов для тестирования различных идей. По итогам пилотов и всестороннего анализа будет сформирован новый концепт супермаркета.

P.S. А купончик-то на скидку я использовал – не удержался. 3 пачки кофе, 2 зубные пасты, упаковка рукколы, сыр моцарелла, клубника и черешня. Вместо 1535 рублей заплатил 1382. Мелочь, а приятно. На выходе мне вновь предложили кофе. Отказался. Хорошего по-немногу.