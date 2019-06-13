VK Fest анонсировал благотворительную и эко-программу

ВКонтакте и Радио Рекорд уделят особое внимание вопросам экологии на пятом VK Fest, который пройдет в Санкт-Петербурге 20 и 21 июля. На площадке будет организован раздельный сбор мусора, а кафе и фудтраки будут использовать только посуду из перерабатываемых материалов. Гости смогут посетить музей изделий из вторсырья и послушать лекции по экологической грамотности. Также участниками VK Fest станут несколько благотворительных организаций, каждая из которых представит свою программу.

Еду и напитки гостям VK Fest будут подавать в посуде из перерабатываемых материалов. Кроме того, в некоторых киосках участники фестиваля получат скидку на напиток, если попросят налить его в собственную кружку. Весь мусор будет отправлен на переработку, а виниловые баннеры — в приюты для животных, где они пригодятся для строительства новых будок. В прошлом году почти 3 тонны отходов были отправлены на переработку, а около тонны баннеров и ковролина — в приюты и некоммерческие организации.

Постоянный участник VK Fest — движение «РазДельный Сбор» — в этом году станет экологическим партнёром фестиваля. Как и в прошлые годы, фонд установит на территории Парка 300-летия контейнеры для раздельного сбора мусора, организует переработку отходов и поможет посетителям VK Fest разобраться, как сохранять природу с минимумом усилий. На их площадке гости фестиваля смогут получить экологичные призы за участие в викторине, узнать лайфхаки для дома, посетить музей изделий из вторсырья и различные мастер-классы.

Впервые участником VK Fest стал фонд «Гуманитарное действие», на площадке которого все желающие смогут сдать бесплатный и анонимный экспресс-тест на ВИЧ. Команда фонда расскажет, как передаётся ВИЧ и какие меры профилактики можно предпринять. Также в этом году в фестивале примут участие ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ и благотворительная организация «Перспективы».

Гости VK Fest 5 могут поддержать некоммерческие организации, участвующие в фестивале, и приобрести специальные благотворительные билеты. Они стоят на 100 рублей дороже, чем обычные. ВКонтакте и Радио Рекорд со своей стороны удваивают пожертвование — с каждого проданного билета в фонды поступит 200 рублей.

Ранее VK Fest объявил артистов и блогеров, которые выступят на фестивале. Хэдлайнерами станут Элджей и Little Big, также участие подтвердили ATL и Кислотный дом, монеточка, Макс Барских, Тима Белорусских, МОТ, Ольга Бузова и многие другие. Полный список участников можно найти в официальном сообществе VK Fest.