2019-06-13T13:10:36+03:00
Общество

Собянин открыл совмещенный автомобильный и метротоннель в Коммунарке

Транспортная доступность в Новой Москве кардинально меняется
Елена НАЗАРОВА
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На одной из главных магистралей Новой Москвы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй участок. Сюда входит пока единственный в столице совмещенный автомобильный и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе.

По этому тоннелю до новых станций Сокольнической линии метро "Коммунарка", "Ольховая", "Прокшино" и "Филатов луг" поедут все автобусы в Новой Москве, а также со стороны столицы и Подмосковья. Здесь же одновременно проходят и маршруты поездов метро, и машины. Длина уникального тоннеля - около 2 километров. Ширина - примерно 100 метров.

Сергей Собянин отметил высокие темпы дорожного строительства в Новой Москве. По его словам, сооружение второго участка дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе заняло меньше двух лет.

- На этом участке уникальное инженерное сооружение, которое включает в себя и метротоннель, и тоннель для автомобилей, - сказал Сергей Собянин. - Таких тоннелей мы не строили в Москве, это первый опыт. Он позволит улучшить дорожную сеть, автомобильное движение, самое главное - это позволит в ближайшую неделю открыть новые станции метро от Саларьево до Коммунарки. Это кардинально изменит ситуацию транспортной доступности для всей Новой Москвы.

Сегодня же открылось движение и на путепроводе в районе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Столбово" в составе строящейся магистральной улицы МКАД - Коммунарка - Остафьево.

Как отметил мэр, к каждой новой станции метро постарались построить дороги, проложить пешеходные маршруты и обустроить парковки.

Сергей Собянин поздравил местных жителей и напомнил, что остальные участки этой дороги сейчас строятся или уже проектируются.

"Продолжаем дальше работать над этой магистралью", - заключил он.

Трасса Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе связывает четыре вылетные магистрали - Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Она станет дублером юго-западной и южной части МКАДа, а также одним из основных маршрутов транспортного каркаса Новой Москвы. Общая длина новых дорог с учетом развязок ориентировочно составит 87,4 километра. Фишка трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе - ее интеграция с участком Сокольнической линии метро "Саларьево – Коммунарка". Впервые в Москве строители совместили автотрассу и линию метро. Пути подземки строятся в створе дороги. Выходы из станций разместят на обеих сторонах автомагистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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