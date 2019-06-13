Сергей Иванов о новом заводе компании «ЕвроХим»: «Он работает по лучшей в мире технологии»

7 июня «ЕвроХим» открыл в городе Кингисепп Ленинградской область самый мощный в Европе завод по производству аммиака. Торжественная церемония запуска производства прошла на Петербургском международном экономическом форуме.

«Я принимал участие в открытии нового высокотехнологичного завода компании «ЕвроХим» по производству аммиака, который построен в Кингисеппском районе Ленинградской области, - отметил во время сессии «Инвестиции в будущее России: как сделать нацпроекты привлекательными для инвесторов» спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. - Помню, как три года назад мы подписывали первые соглашения о специальных инвестиционных контрактах. Один из них был как раз по этому заводу «ЕвроХима». Завод работает по лучшей в мире технологии. Стока воды во внешнюю среду нет вообще. Предприятие построено с помощью наших итальянских партнеров».

Объем инвестиций превысил 1 миллиард долларов. Основным потребителем продукции, которая используется в качестве сырья для производства удобрений, полимеров, азотной кислоты и соды, выступят предприятия «ЕвроХима» в Бельгии и Литве.

Причем, открытием нынешнего завода аммиака инвестиции компании Андрея Мельниченко в Ленинградскую область не ограничиваются.

«Одновременно «ЕвроХим» строит сейчас огромный терминал в порту Усть-Луга. Через короткое время все сухие удобрения, которые производятся компаниями «ЕвроХим», «Уралкалий» и «Акрон» впервые пойдут на экспорт через российский порт, а не через прибалтийские», - пояснил Сергей Иванов.