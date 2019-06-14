Врачи рассказали о вреде синтетических наркотиков

Московские врачи-наркологи, как и их коллеги во всем мире, постоянно говорят о вреде наркотиков для физического и психологического здоровья. Особенно это касается современных синтетических препаратов, которыми часто увлекаются молодые люди. Специалисты отмечают, что употребление наркотиков бывает двух видов.

ТУСКЛЫЙ МИР

- Одно из них - это прием лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, по назначению врача пациентами с тяжелым болевым синдромом, - говорит Евгений Брюн, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы. - Другое дело - употребление наркотиков в так называемых «рекреационных» целях, то есть для получения новых ощущений и для изменения своего психического состояния. Такое употребление, безусловно, является опасным, потому что начальные эффекты, например, повышенное настроение, мешают правильному восприятию опасности наркотиков, особенно молодежью. Начав употреблять за компанию, «от нечего делать» или чтобы повеселиться, подростки стремительно привыкают к эффектам наркотиков и попадают в зависимость. В первую очередь нарушается психическая деятельность.

По мнению врачей, большую опасность при этом представляют новые психоактивные вещества, которые употребляют не только для того, чтобы «повеселиться» и «расслабиться».

- Сейчас отмечается и относительно новый тренд - употребление психостимуляторов теми ребятами, которые хотят хорошо сдать сессию, быстро наверстать упущенное, или молодыми менеджерами, которые выполняют большой объем работы, - пояснил Евгений Брюн. - К сожалению, всегда, даже после относительно не длительного употребления психостимуляторов, наступает период спада активности и депрессивное состояние. Окружающий мир становится серым, тусклым, ничто не радует - ни еда, ни обычные развлечения, ни друзья, ни семья, ни сама жизнь. Стремление к стимулированной, избыточно яркой психической деятельности и чрезмерной активности - это как раз тот «крючок», на который часто попадаются молодые люди.

ЕСТЬ ШАНС ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ЗАВИСИМОСТИ

Врачи напоминают и том, что наркотики ухудшают физическое состояние тех, кто их принимает. К примеру, у человека нарушается работа внутренних органов, появляются проблемы с дыханием и пищеварением, страдает сердечно-сосудистая система. При этом добавляются физическое истощение, тотальная бессонница с мучительными мыслями. Но современные синтетические наркотики еще опаснее.

- Существуют психоактивные вещества, которые могут убить человека сразу, при малейшей передозировке, - объясняет Юлия Шевцова, ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии, кандидат медицинских наук. - Вещества группы синтетических опиоидов могут вызвать остановку дыхания. Самое большое коварство наркотиков - это незаметность для потребителя нарастающих у него проблем. Стремительно меняются приоритеты, отступают и забываются позитивные развивающие занятия и важные цели. Та нездоровая химическая «радость», те ненормальные переживания, от которых надо всегда держаться подальше, вдруг приобретают первостепенное значение для человека.

Врачи-наркологи уверены, что есть шанс освободиться от зависимости.

- Нужно всегда помнить, что если обратиться за помощью в Московский научно-практический центр наркологии, к психологу, к своим товарищам, к родителям, и если будет оказана своевременная и профессиональная помощь, - есть шанс освободиться от зависимости, - говорит Юлия Шевцова.

Отметим, что во всем мире эффективность лечения зависимостей принято измерять в процентах годовой ремиссии, когда пациент не употребляет психоактивные вещества, в том числе алкоголь, в течении года. По оценке специалистов, хорошим показателем ремиссии является 5 - 7 процентов. Московские врачи-наркологи добиваются годовой ремиссии после полного курса реабилитации у 48 процентов пациентов.