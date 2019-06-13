МегаФон отправит звезд «Дикой мяты» на лучшие фестивали планеты

Фестиваль «Дикая мята» уже зарекомендовал себя как одно из самых ярких музыкальных событий года в России. Теперь у выступающих на нем музыкантов появился шанс показать себя на лучших музыкальных площадках планеты. Впервые в России на «Дикой мяте» пройдет международный фестивальный шоукейс - Mint Music Showcase. На фестиваль приедут зарубежные музыкальные продюсеры, чтобы договориться о сотрудничестве и пригласить музыкантов «Дикой мяты» выступить на ведущих зарубежных фестивалях. Шоукейс организуется при поддержке мобильного оператора МегаФон.

«Дикая мята» в этом году пройдет в Тульской области с 28 по 30 июня. Фестиваль традиционно приглашает самых ярких молодых исполнителей, открывает новые имена и представляет широкой публике артистов, которые впоследствии собирают полные залы. В этом году на «Дикой мяте» споют The Hatters, Нейромонах Феофан, Монеточка, Эрика Лундмоен, Tritia и многие другие молодые звезды. На шоукейсе Mint Music побывают зарубежные эксперты, задающие тон в мировой музыкальной моде. В рамках фестивального шоукейса послушать российских музыкантов приедут продюсеры одного из самых ярких мультижанровых фестивалей Европы ExitFestival, представители южнокорейского фестиваля Zandari Festa, продюсеры старейшего рок-фестивал Европы – финского Ruisrock Festival, чешского фестиваля Colors of Ostrava и крупнейшего рок-фестиваля Китая Midi Music Festival.

"Дикая мята" традиционно приглашает самых ярких молодых исполнителей. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Формат фестивального шоукейса позволяет начинающим музыкантам проявить себя не только на отечественных площадках, но и обрести поклонников за рубежом. Компания МегаФон поможет организаторам «Дикой мяты» отправить российских музыкантов на международные фестивали, взяв на себя расходы по оплате гастрольных туров.

СПРАВКА «КП»

Фестиваль «Дикая мята» - единственный в России фестиваль на открытом воздухе, признанный европейской ассоциацией фестивалей. Следить за событиями и новостями фестивального шоукейса можно в соцсетях по хэштегу #MegaFon_Vibe. Подробнее о программе фестиваля, его событиях и участниках – на официальном сайте «Дикой мяты».