Наше Подмосковье. Проведите лето в Подмосковье

Московская область традиционно является одним из самых популярных у туристов российских регионов. И в этом нет ничего удивительного, потому что Подмосковье - это уникальные музеи, усадьбы - шедевры зодчества, огромное количество памятных мест, связанных со всей российской историей и великими людьми, и еще, конечно, невероятная природа. По итогам прошлого года область стала вторым по потоку туристов регионом (после курортного Краснодарского края), однако эксперты отмечают, что ее реальный потенциал куда выше.

После успеха сезонной программы «Зима в Подмосковье» Московская область запускает новый масштабный проект - «Лето в Подмосковье». В этом году в нем принимают участие 8 уникальных городов. В этом списке - Дмитров, Сергиев Посад, Клин, Серпухов, Коломна, Зарайск, Солнечногорск и Истра.

НА ДВА ДНЯ, НА ДВА ДНЯ...

Презентация проекта состоялась вчера в усадьбе Большие Вяземы, которая входит в состав Государственного историко-литературного музея-заповедника имени Пушкина.

- Главная задача программы «Лето в Подмосковье» - рассказать о нашем регионе как можно большему количеству людей, - говорит вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. - Например, многие знают наш Сергиев Посад с Троице-Сергиевой лаврой, но мало кто знает Зарайск, Серебряные Пруды или Серпухов.

По словам Виртуозовой, в последние годы в главных туристических городах Подмосковья активно налаживается соответствующая инфраструктура - гостиницы, кафе, рестораны, развиваются пешеходные зоны.

- Однако турист сейчас обычно едет к нам на один день, - продолжает вице-губернатор. - Утром приехал, погулял, вечером назад. Нам же хотелось бы, чтобы турист оставался в Московской области хотя бы на два дня, с ночевкой. Поверьте, нам есть что показать. Например, многие туристы едут в Коломну, но даже не знают, что совсем рядом, в 40 минутах езды, есть Зарайск, в котором стоит сохранившийся кремль XV века. Можно погулять по Коломне, переночевать в одной из местных гостиниц, а на следующий день побывать в Зарайске.

Это лето в Подмосковье будет ярким. Фото: Пресс-служба правительства МО

РУЗСКИЕ УСТРИЦЫ, КОЛОМЕНСКИЕ КРОКОДИЛЫ

- Программа «Лето в Подмосковье» представляет все лучшее, что могут предоставить туристам наши города, - говорит руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина. - Подмосковье - огромное. И каждый город сам по себе уникален.

Основная платформа, где аккумулируется вся информация, - портал welcome.mosreg.ru. По сути это сегодня настоящий «конструктор путешествий». Любой желающий может выбрать интересующее его направление, и система поможет выстроить всю логистику поездки - как добраться, где разместиться, где поесть, что можно посмотреть, помимо общеизвестных достопримечательностей. На сайте удобная навигация и возможность сориентироваться по самым разным тематическим картам - отдельно города с историей и архитектурой, усадьбы, народные промыслы. И отдельно пляжи с инфраструктурой, отдельно - места для занятий водными видами спорта, в том числе экстремальными. А также на сайте размещена информация о террасах и ресторанах, где можно душевно провести вечер. И, конечно, карта по набирающему обороты агротуризму, который развивают многие подмосковные фермеры. Обычно здесь совмещают несколько вещей: выехать за город, посмотреть, как живет современная семейная ферма, как производятся продукты питания, и, наконец, купить что-то из съестного - сыры, молочку, овощи, свежее мясо...

- Я несколько лет назад ездил учиться варить сыр в Швейцарию, - вспоминает известный ныне сыровар Олег Сирота, - и был поражен, что на одну из сыроварен каждый день приезжают тысячи человек, чтобы посмотреть, как делают сыр - там за всеми стадиями производства можно следить через стекло. А теперь и ко мне по выходным приезжают сотни человек. Для людей это все бесплатно, а мне интересно так продвигать наше российское сыроварение.

Агротуристические программы бывают самые разнообразные - от классических контактных зоопарков с коровками-лошадками-козами до более экзотических альпак или верблюдов, а то и вовсе удивительных для наших мест животных. Например, в Рузе можно посмотреть, как в частном хозяйстве выращивают устриц (!), а живущий под Коломной фермер Сергей Балаев показывает туристам своих виноградных улиток (он уже несколько лет поставляет их в лучшие французские рестораны Москвы), а самые отчаянные могут покормить мясом с удочки живущих в специальном вольере почти полсотни крокодилов. Да-да, настоящие крокодильи фермы есть уже и в Московской области!

Словом, сезон прогулок и отдыха только начинается. Самое время начинать строить планы - вместе с программой «Лето в Подмосковье».

P.S. В ближайших номерах мы расскажем о «Лете в Подмосковье» более подробно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 18 млн туристов посетили Московскую область в 2018 году.