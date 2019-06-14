Реконструкция стадионов Москвы: На «Торпедо» - лестница славы, на «Москвиче» - олимпийские кольца

К чемпионату мира по футболу, который прошел в 2018 году, обновились главные московские стадионы - «Лужники», «Спартак» и «Динамо». Но еще остаются исторические арены, которым давно нужен ремонт. В столичном Стройкомплексе рассказали, как изменятся эти и некоторые другие действующие стадионы.

Футбол, бокс и набережная для прогулок

После реконструкции стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице расширится. Такой проект предложили французские архитекторы. В скором времени его обсудят на Архитектурном совете Москвы.

Капремонт на стадионе не делали с 1998 года. Теперь по плану на обновленных трибунах вместо 13 тысяч зрителей смогут разместиться 15 тысяч человек. Их рассадят со всех четырех сторон поля. Арену оставят открытой, но над трибунами построят козырьки для защиты от солнца и дождя.

Так стадион на Автозаводской выглядит сейчас.

Кроме всесезонного футбольного манежа, в здании появятся залы для занятий боксом и борьбой, легкоатлетическое ядро и раздевалки. На стадионе восстановят и сохранят знаменитую лестницу славы. Здесь откроют музей футбольного клуба, магазин атрибутики и кафе. Фасад арены украсят трехмерной эмблемой «Торпедо» и портретами известных футболистов. С одной стороны сделают стену для граффити. Вокруг арены обустроят тренировочные поля с современным покрытием, места для отдыха с двумя пешеходными аллеями и парковку на 780 машин. Рядом на берегу Москвы-реки построят новую набережную с жилыми кварталами и прогулочными маршрутами.

Проект реконструкции домашнего стадиона "черно-белых". Фото mos.ru

Реконструкцию планируют начать весной 2020 года. А открытие стадиона хотят провести до конца 2022 года.

Газон на «Москвиче» сам себя польет и согреет

Стадион «Москвич» на Волгоградском проспекте не ремонтировали с 60-х годов прошлого века. Во время реконструкции четырехэтажное здание футбольной трибуны с навесом разместят в южном секторе. Площадь зрительской части вырастет почти в четыре раза - с 1,8 тысяч квадратных метров до 9 тысяч «квадратов». По проекту здесь на 700 мест станет больше, и тогда на арене уместятся 4200 зрителей. При этом болельщики, поднимаясь к своим креслам, попадут внутрь одного из олимпийских колец. Таким конструкциями украсят выстроенные в ряд пять трибун.

На поле уложат натуральный травяной газон с системами автоматического полива и обогрева. Под трибунами разместят комнаты для судей и спортсменов, медицинские кабинеты, стрелковый тир длиной 25 и 50 метров, склады и офисы.

Стадион "Москвич" в нынешнем состоянии и проект его реконструкции. Фото mos.ru

В чаше трибун построят тоннель для выхода спортсменов на поле. В центре южной трибуны устроят VIP-сектор и зону гостевого обслуживания с отдельными входами и фойе. На втором ярусе трибун - фойе для зрителей и туалеты.

В спортивной зоне появится легкоатлетическая круговая беговая дорожка на 8 полос, прямая беговая дорожка на 10 полос, яма с водой для бега с препятствиями, а также секторы легкой атлетики - для прыжков в длину и для тройного прыжка с песочной ямой, для прыжков в высоту и для прыжков с шестом.

Фото mos.ru

Кроме того, для журналистов откроют пресс-центр с залом для конференций, ТВ и радиостудиями, комментаторскими кабинами. Около здания обустроят открытую парковку на 166 мест для машин и две площадки для автобусов спортсменов. По вечерам на стадионе будут включать разноцветную подсветку.

Стадион и дальше будет работать как тренировочная база школы олимпийского резерва. На «Москвиче» занимались фигуристы Илья Авербух, Ирина Лобачева и Ирина Слуцкая. Здесь можно будет проводить тренировки профессионалов и любителей, спортивные праздники, соревнования по легкой атлетике и футболу. Открытие обновленного «Москвича» планируется в 2021 году.

Рядом с ареной «Лужников» откроют спортивный кластер

Историческое здание «Лужников» дополнят спортивным кластером из 13 крупных спорткомплексов. Сюда смогут приходить на занятия и просто погулять примерно 5 - 6 миллионов человек в год. К 2021 году здесь будут работать Дворец водных видов спорта, центр художественной гимнастики, центр единоборств, теннисный клуб, аквапарк, ледовый дворец, реконструированный универсальный спортзал «Дружба» и другие площадки. Рядом, в комплексе «Воробьевы горы» - два трамплина для лыжников, веревочный парк, лыжная трасса, амфитеатр, скалодром, контактный зоопарк.