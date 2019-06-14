2019-06-14T17:51:42+03:00
Общество

В ЦОДД обнародовали ТОП-10 популярных магистралей среди московских дачников

В пятницу и воскресенье их лучше объезжать стороной
Анастасия ВАРДАНЯН
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Обнародован рейтинг популярных магистралей среди московских дачников.Обнародован рейтинг популярных магистралей среди московских дачников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Причина пятничных московских пробок давно и всем хорошо известна. Автомобильные заторы провоцируют дачники, которые массово покидают город на выходные дни. Пиковыми часами считается время с 15.00 до 00.00. В эти часы выезжать на дороги столицы в Госавтоинспекции не рекомендуют. Правда, этот совет не работает. Традиционно в это время затруднено движение по ТТК и МКАДу. Не лучше ситуация и на других городских дорогах. В столичном Центре организации дорожного движение обнародовали список из десяти магистралей, самых популярных среди дачников. Именно эти улицы более всего загружены пятничным автомобильным потоком. Мы публикуем полный список: Ленинградское шоссе Варшавское шоссе Проспект Маршала Жукова Профсоюзная улица Волоколамское шоссе Липецкая улица Рублевское шоссе Дмитровское шоссе Каширское шоссе Напомним, ранее в ЦОДД настоятельно рекомендовали москвичам отказаться от использования личных автомобилей в пятницу после 15.00. По данным ведомства, пробки идут на спад только после полуночи субботы. В часы пик на выезд из города может уйти от 2 до 4 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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