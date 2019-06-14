Мэрия Москвы согласовала еще одну акцию в поддержку Ивана Голунова

О проведении еще одной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова и других журналистов, подвергающихся преследованиям, заявили представители Либертарианской партии. Акция пройдет на внешней стороне проспекта Сахарова 23 июня с 17:00 до 19:00. Предполагаемое количество участников - до 20 тысяч человек.

А 16 июня с 13:00 до 15:00 пройдет согласованный митинг в поддержку Ивана Голунова. Его инициаторами стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

СПРАВКА

6 июня 2019 года на Цветном бульваре был задержан полицейскими корреспондент интернет-издания Meduza Иван Голунов. Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа.

Журналист заявил в суде о том, что наркотики ему подбросили. Он связал уголовное преследование со своими публикациями.

11 июня после широкой общественной кампании в его поддержку Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения сняты за недоказанностью.

В связи с делом Голунова должностей лишились начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве генерал-майор Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве генерал-майор Андрей Пучков.