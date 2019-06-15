Доноров в Москве становится больше

Во Всемирный день донора крови (отмечается ежегодно 14 июня) на пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы о работе донорской службы рассказали руководители Департамента здравоохранения столицы.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Трех человек спасает донор цельной крови за одну донацию и одного-двух - донор компонентов крови. Об этом сообщила главный врач городского Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова. Такая помощь влияет и на самого донора, который меньше подвергнется риску болезней сердечно-сосудистой системы.

«Ежегодно Служба крови Департамента здравоохранения Москвы заготавливает свыше 160 тысяч литров цельной крови, - рассказала Ольга Майорова. - За последние 10 лет число доноров крови в столице увеличилось в 1,6 раза».

Сегодня сдать кровь может любой дееспособный совершеннолетний гражданин России, проживающий в нашей стране более года. Донор при желании получает льготы, денежное вознаграждение, а также в день донации освобождение от работы с сохранением зарплаты. При этом деньги хотят получить не более 8 процентов сдающих кровь, еще примерно 30 - 40 процентов выбирают социальные льготы от города. Остальные доноры используют только денежную компенсацию на питание. Чаще всего кровь сдают студенты, волонтеры, жители в возрасте старше 30 - 35 лет, столкнувшиеся из-за болезни с необходимостью переливания крови себе или своим родственникам. «Многие после выздоровления своих близких продолжают сдавать кровь, понимая, как это важно», - отметила главврач Морозовской детской больницы Елена Петряйкина.

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ГРУППЫ ТРЕБУЮТСЯ ЧАСТО

Без донорской помощи невозможна работа в первую очередь детских больниц, особенно отделений онкологии и хирургии. К примеру, в Морозовской больнице используют кровь и ее компоненты не только своего отделения переливания, но и городской станции крови. А в больнице № 67 имени Ворохобова есть собственное отделение переливания крови и криобанк. Необходимую помощь получают прежде всего реанимационно-анестезиологическое и терапевтическое отделения. За прошлый год в больнице № 67 переработано более 4500 литров крови. По наблюдениям врачей, наиболее востребованными считаются I и II группы крови. При этом редкой может оказаться та группа, которой в конкретный момент по какой-то причине нет в больнице. Впрочем, как отмечают врачи, запасы крови в городе достаточные с учетом криобанков. Акции по сдаче крови постоянно проводят в том числе и на предприятиях столицы. По телефону мобильной службы станции переливания (495) 326-39-08 можно вызвать медиков со всем оборудованием в офис и стать донором прямо в своем офисе. Подробнее о правилах донации можно узнать заранее на сайте Департамента здравоохранения Москвы - mosgorzdrav.ru.

ЦИФРЫ

В Москве переливание крови пациентам проходит каждые пять минут. В год более 100 тысяч пациентов городских больниц получают такую помощь.

В 2018 году донорами в столице стали 83 740 тысяч человек. Из них 30 904 человек впервые прошли помочь больным.

Сейчас в городе насчитывается более 2,5 тысячи почетных доноров Москвы и более 36 тысяч почетных доноров России, из них не менее 30 тысяч человек живут в столице.

В 2019 году уже более 50 тысяч доноров обратились на станции крови.

НА ЗАМЕТКУ

Желающие сдать кровь и ее компоненты могут обращаться в Центр крови имени Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы: Ст. м. «Беговая», ул. Поликарпова, д. 14, корп. 2, справки по тел. (495) 945-75-45.

Ст. м. «Царицыно», ул. Бакинская, д. 31, справки по тел. (495) 327-27-47.

Время приема доноров: ежедневно с 8.00 до 13.30.

Запись на сдачу крови проводится самостоятельно через сайт Центра крови. Или при необходимости по телефону ежедневно с 8.00 до 15.00 (495) 945-33-19 (отделение на ст. м. «Беговая») или (495) 326-38-40 (отделение на ст. м. «Царицыно»).