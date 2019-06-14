В жилом комплексе "Царицыно" для дольщиков готовы два корпуса

Обманутые дольщики жилого комплекса "Царицыно" на юге Москвы уже в ближайшее время заселятся в долгожданные квартиры. Напомним, в конце 2014 года по индивидуальному проекту на 6-й Радиальной улице, владение 7 должен был появиться комплекс "Царицыно" из 26 монолитных жилых домов на 9375 квартир. К ним и вся необходимая инфраструктура - четыре детсада, две школы, поликлиника и два торгово-развлекательных центра. Дольщики начали вкладывать свои деньги в проект ЖК "Царицыно" ещё в 2006 году.

Но из-за финансовых трудностей застройщика проект завис. Здесь пострадали и те, кто все-таки успел получить квартиры и теперь несколько лет живет фактически на стройке, и те, кто своих квартир не получил. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал особой ситуацию с тремя "замороженными" ЖК - "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк".

Квартиры обманутым дольщикам в этих домах доделывает город. В 2018 году Сергей Собянин принял решение о достройке жилого комплекса "Царицыно" за счет бюджета, передав зависшую стройплощадку в рамках процедуры банкротства новому застройщику "Мосотделстрой №1".

Два корпуса ЖК "Царицыно" - № 5.2 и № 12 - уже планируется сдать в эксплуатацию после итоговой проверки и получения заключений о соответствии требованиям и регламентам. Сейчас городской застройщик "Мосотделстрой № 1" подал необходимый пакет документов. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

- Фактически корпуса №5.2 и №12 готовы, - пояснила Анастасия Пятова. - Кроме того, городской застройщик ЖК "Царицыно" подписал с конкурсным управляющим "Московский комбинат хлебопродуктов" (АО "МКХ") договор о передаче прав на земельные участки, объекты незавершенного строительства и обязательств перед дольщиками. Документ уже зарегистрирован в Росреестре. Теперь городской застройщик сможет официально передавать участникам долевого строительства ключи от квартир после ввода корпусов в эксплуатацию.

По её словам, для экономии времени оформлением документов, необходимых для подписания указанного договора, занимались одновременно со строительством жилого комплекса. На площадке сейчас работают 1500 человек. На корпусе № 30 уже установлены два башенных крана. На корпус № 31 сегодня также доставят два крана, монтаж которых начнется с 15 июня, то есть завтра.

"На торгах выбран подрядчик на установку двух кранов на корпусе № 27. Также с сегодняшнего дня, пока позволяет высота корпусов №№ 27-31, на площадке работают три колесных крана, что в свою очередь позволит ускорить стройку", - рассказал представитель городского застройщика.

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин ранее заявил, что город активно решает вопросы дольщиков.

"Городом было принято решение о завершении строительства проблемных домов за счет бюджета. По каждому из недостроев разработана и утверждена "дорожная карта". Достройка объектов - всегда сложный процесс, связанный с передачей прав и оформлением документов. Но этот вопрос находится на постоянном контроле, и есть полная уверенность, что все дома будут достроены", - сказал Марат Хуснуллин.