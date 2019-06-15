Дети, парк открыл для вас самый летний мастер-класс!

Занятия проходят по субботам раз в две недели(с 12.00 до 14.00) на четырех городских площадках: сад «Эрмитаж», парки «Сокольники», «Красная Пресня» и Измайловский. Игры и мастер-классы проведут вожатые агентства «Мосгортур». Занятия бесплатные и рассчитаны на детей от 6 до 12 лет.

Очередной мастер-класс состоится сегодня, 15 июня, на территории сада «Эрмитаж». Вместе с вожатыми дети сделают вертушку из бумаги, картину из песка, брелок из пряжи и фигуры из воздушных шаров. Кроме того, ребята сыграют в такие популярные дворовые игры, как светофор и испорченный телефон.

РАСПИСАНИЕ

15 июня - сад «Эрмитаж», гарден-коттедж (ул. Каретный Ряд, д. 3, ст. м. «Тверская», «Чеховская»);

29 июня - парк «Сокольники», эстрада «Танцпол 3+» (ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1, ст. м. «Сокольники»);

13 июля - Измайловский парк, Северная площадь (аллея Большого Круга, д. 7, ст. м. «Партизанская», «Шоссе Энтузиастов», «Семеновская»);

27 июля - парк «Красная Пресня», летний павильон (Мантулинская ул., д. 5, ст. м. «Улица 1905 года», «Деловой центр», «Выставочная»);

10 августа - сад «Эрмитаж», гарден-коттедж;

17 августа - парк «Сокольники», эстрада «Танцпол 3+» .

В расписании могут быть изменения из-за погоды. Но все можно уточнить по телефону +7 (925) 500-01-59.