Новые станции метро в Москве: На «Карамышевской» - Малевич с «Красным квадратом», на «Авиамоторной» - самолеты

До конца этого года в столице построят 33 километра линий, то есть почти столько же, сколько в прошлом. На них откроется 14 станций, 8 из которых - за МКАД. При этом уже готовятся и следующие маршруты, к примеру, Большая кольцевая линия (БКЛ). Поезда здесь планируют запустить в ближайшие пять лет. В Стройкомплексе столицы рассказали, как будут выглядеть некоторые новые станции БКЛ.

АВАНГАРД НА КАЖДОМ ШАГУ

Станцию «Карамышевскую» украсят в авангардном стиле. В центре платформы поставят арку с колоннами ярко-красного цвета, похожую на картину Малевича «Красный квадрат». Потолок оформят с помощью 3D-технологий. Под ним подвесят светящиеся черно-белые трубы, которые напомнят о скорости и движении поездов.

Фото: mos.ru

Геометрическими фигурами красного цвета разрисуют потолок платформы, эскалаторы и вестибюли. Светильники на эскалаторах сделают в виде металлических треугольников. Отдельно стоящие колонны облицуют черным металлом.

Фото: mos.ru

Где: в северной части Карамышевской поймы. По пешеходным мостам через Москву-реку к станции «Карамышевская» смогут пройти посетители спортивного парка в Крылатском (Гребной канал), а также все, кто живет и работает в районе Филевский парк.

Когда откроют: ориентировочно в 2020 году.

СИЛУЭТЫ ЛЮДЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ

На колоннах станции «Мневники» появятся огромные светящиеся силуэты людей. Их нарисуют специальной краской. Потолок над путями закроют стальными полированными листами. По всей длине на них закрепят светодиодные ленты. Они будут рассеивать отраженный свет на платформу. Станцию оформят в светлых тонах так, чтобы пол, стены и потолок будто перетекали друг в друга. Везде будет шлифованный бетон, гранитные плиты и металл.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Где: в Мнёвниковской пойме, около улицы Нижние Мнёвники.

Когда откроют: в 2021 году.

ВЕСТИБЮЛИ И ПЕРЕХОДЫ ИЗ СТЕКЛА

«Стромынку» строят в стиле хай-тек. Над платформой встроенные лампочки превратят потолок в звездное небо с мерцающим светом. Эскалаторы между вестибюлем и выходами на платформу отделят стеклянными галереями. В кассовом зале и над путями под потолком подвесят листы перфорированного алюминия. Наземные вестибюли полностью будут стеклянными.

Фото: mos.ru

Станция будет раскрашена в основном в красные, белые и серые цвета. Стены и колонны - из мрамора, пол - из гранита.

Где: около главного входа в парк «Сокольники», на Сокольнической площади между улицами Русаковская и Сокольнический Вал. Со станции «Стромынка» откроют пересадку на станцию «Сокольники».

Когда откроют: в 2022 году.

КАК НА БОРТУ ЛАЙНЕРА

На «Авиамоторной» главной темой ожидаемо станут самолеты. Колонны и светильники на платформе будут напоминать детали лайнеров. А реечные панели с неоновыми светильниками из алюминия на потолке вестибюля закрутят, словно воздушные потоки от летящего судна. Стены вдоль путей построят из нержавеющей стали, пол - из натурального камня, а потолок - из алюминия. Все будет раскрашено в черном, белом и сером цветах.

Фото: mos.ru

Где: вдоль проезда Энтузиастов около пересечения с шоссе Энтузиастов и Казанским направлением железной дороги. С этой станции БКЛ можно будет перейти на «Авиамоторную» Калининской линии и на железнодорожную платформу «Новая» Казанского направления Московской железной дороги.

Фото: mos.ru

Когда откроют: ориентировочно в конце 2019 - начале 2020 года.

ПЧЕЛЫ В СОТАХ

Станция «Зюзино» наверняка понравилась бы Винни-Пуху. А все потому что главной фишкой станет декоративный подвесной 3D-потолок, похожий на пчелиные соты. «Улей» соберут из алюминиевых пластин разных размеров и сотен светодиодов. Путевые стены оформят алюминиевыми панелями. Станцию раскрасят в серые, черные и желтые цвета.

Фото: mos.ru

Где: вдоль улицы Каховка, около пересечения с Севастопольским проспектом.

Когда откроют: в 2020 году.

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ПОД ЗЕМЛЕЙ

«Воронцовскую» (прежнее рабочее название - «Калужская») оформят в виде каюты космического корабля. Везде - серебристый, серый и стальной цвета, немного разбавленные оранжевым. Пол - из серого гранита, стены - из металлических кассет, а колонны - из мрамора. Подвесной 3D-потолок составят из алюминиевых пластин и неоновых светильников так, чтобы он напоминал млечный путь.

Фото: mos.ru

Где: в промзоне «Воронцово», около пересечения Хлебобулочного проезда с Профсоюзной улицей. С этой станции можно будет пересесть на «Калужскую» Калужско-Рижской линии.

Когда откроют: в 2021 году.