На Ходынке - селфи в цветах, в Северном Бутове - полеты на батуте

Летом в Москве можно отдохнуть, не выезжая из своего района. Обновление районных парков, создание дополнительных общественных пространств в полной мере отражает идеологию программы «Мой район». Каждый район имеет право на свой центр притяжения - благоустроенные скверы, бульвары, площади с фонтанами, улицы, где приятно погулять с семьей или встретиться с друзьями.

Перезагрузка Москвы по программе «Мой район» была объявлена и сразу началась в середине 2018 года. И это не просто ремонт, а комплексное развитие.

- Огромные объемы благоустройства были сделаны для того, чтобы каждый москвич имел возможность погулять и отдохнуть рядом с домом, - ранее сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на канале ТВ Центр. - Теперь пришло время посмотреть, как эта работа отразилась на жизни каждого района.

Многие районы улучшаются и притягивают к себе все больше москвичей и гостей столицы. Сегодня расскажем о некоторых проектах.

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА

В районах Хорошевский и Беговой теперь все дороги ведут в парк «Ходынское поле». Вроде открылся парк совсем недавно - в сентябре прошлого года, а тысячами красивых селфи из парка уже завалены все соцсети. Одни фоткаются в цветах, напоминающих лавандовые поля Прованса. Другие - на тренажерах или беговой дорожке.

На 25 гектарах разместились холмы, горки, пруды с мостиками, сверкающие арт-конструкции, яблоневый бульвар, площадка для экстремалов и шезлонги для лежебок. Есть даже небольшая троллейная трасса, по которой дети с визгом пролетают несколько метров и снова бегут к месту посадки. Алика и ее подруга Саша, которых мы увидели в парке, ходят в секцию гимнастики в клубе ЦСКА.

Еще одна небольшая, но уютная детская площадка появилась около храмового комплекса преподобного Сергия Радонежского. Парк стал любимейшим местом для прогулок жителей районов Хорошевский и Беговой.

- Я обожаю свой район, помню, когда была маленькая, бегала на Ходынку с дворовыми друзьями смотреть на взлетающие кукурузники, - говорит жительница Хорошевского района, москвичка Наталья Дмитриевна. - Какое счастье, что бывший аэродром не застроили домами, как собирались когда-то. Теперь прихожу сюда любоваться цветами, гулять, кататься на велосипеде. Заметила, что подростки из соседних домов раньше тусовались после школы в ближайшем торговом центре. Им особо некуда было пойти. А теперь все они здесь, в парке, общаются, играют, слушают музыку, валяются на травке.

До парка «Ходынское поле» удобно добираться на метро. Станция «ЦСКА» Большой кольцевой линии (БКЛ) - буквально в двух шагах. Кстати, в ближайшие годы БКЛ доедет до основных «спальных» районов. Оттуда жители смогут быстро приехать в любимый парк.

Благоустройство парка по программе «Мой район» завершается. После того, как здесь высадят цветники, а каштаны и липы разрастутся, Ходынский парк станет одним из лучших в городе мест отдыха.

СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР ПО ЗАЯВКАМ ЖИТЕЛЕЙ

В районе Северное Бутово создается новое общественное пространство - спортивный кластер, с велодорожками, фонарями, многочисленными площадками для тренировок. По программе «Мой район» достойные условия проживания получают горожане и в центре, и на окраинах. Важно, что сами москвичи выбирают, каким должен стать их район. В Северном Бутове именно так и происходит.

По словам главы управы района Регины Захаровой, подрядчики уже строят новый спортивный кластер в нижней части поймы реки Битцы, между улицами Ратной и Старокачаловской. Жители Северного Бутова смогут заниматься и гулять здесь уже со второй половины июля. А на бульваре Дмитрия Донского, в пешеходной зоне между верхней и нижней частями парка в пойме реки Битцы, скоро начнется строительство фонтана.

При проектировании парка архитекторы постарались максимально учесть интересы всех жителей. Фото: АГН "Москва"

По просьбе ветеранов благоустроят также площадь вокруг памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, у храма Параскевы Пятницы. Кроме того, во время реконструкции улицы Поляны построят надземные пешеходные переходы.

- В нашем районе когда-то было спортивное поле, там играли в футбол, бегали, - рассказала жительница Северного Бутова Марина Владимировна. - Потом поле превратилось в заброшенный пустырь, поросший травой и закрытый забором. Хорошее место пропадало, обидно! А рядом школа, наши дома, и детям, и взрослым негде заниматься спортом. На обсуждении проекта мы предложили создать спорткомплекс для тренировок, разминок, силовых видов. Мы благодарны, что нас услышали.

Также по просьбам жителей совместно со столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды прорабатывается проект велодорожек из Северного Бутова в Южное Бутово, Ясенево, Коньково, Зюзино. КСТАТИ

Узнай, каким станет твой район

Каждый москвич легко может выяснить, как в ближайшее время изменится его район, что уже происходит рядом. Информация обо всех районах собрана на сайте мэра Москвы - mos.ru в разделе «Мой район». Данные разложены на интернет-странице, словно по полочкам, удобно структурированы, и в дальнейшем будут постоянно дополняться. В том числе и с помощью заявок горожан. По 25 июня жители в округах Москвы обсуждают проблемы своего района с экспертами на форсайт-сессиях по программе «Мой район». Такое общение поможет собрать предложения для развития программы.