2019-06-17T17:35:26+03:00
Досуг

Geek Picnic подготовил специальную программу для детей

В этом году крупнейший open air науки и технологий Geek Picnic пройдет на Воробьевых горах 13 и 14 июля
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В этом году крупнейший open air науки и технологий Geek Picnic пройдет на Воробьевых горах 13 и 14 июля.В этом году крупнейший open air науки и технологий Geek Picnic пройдет на Воробьевых горах 13 и 14 июля.
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Тема года — «Жить вечно» / Immortality. Масштабная программа фестиваля будет состоять из четырех направлений. Это WOW-экспозиция, зона чиллаута и активного отдыха, Picnic с развлечениями, косплей-инсталляциями и кинотеатром, Geek Kids — программа для маленьких исследователей с занятиями по робототехнике и естественнонаучными опытами и блок Campus, который будет разделен на множество тематических зон с выступлениями ведущих российских и зарубежных ученых, образовательным контентом и экспозицией последних научных достижений.

Geek Kids приглашает детей вместе с родителями исследовать удивительный мир науки: от биологии и химии до физики и геологии. В специальных лабораториях юные ученые смогут участвовать в экспериментах и проводить опыты. Полезные знания смогут получить и будущие медики. Здесь их научат оказывать первую помощь, накладывать швы и даже делать резекцию – занятия по хирургии на силиконовых подушечках, которые имитируют кожу, проведут специалисты из Самарского государственного университета.

На мастер-классе, подготовленном при поддержке WOW! How?, детям расскажут интересные факты о строении мозга и дадут возможность разобрать и собрать модель этого органа.

Geek Kids приглашает детей вместе с родителями исследовать удивительный мир науки: от биологии и химии до физики и геологии.

Geek Kids приглашает детей вместе с родителями исследовать удивительный мир науки: от биологии и химии до физики и геологии.

При участии MPI Toys на Geek Picnic пройдут мастер-классы по робототехнике и конструированию «Не играй в гаджеты, создавай гаджеты!». Собрать настоящего робота из мельчайших деталей и испытать его в деле смогут ребята на специальном занятии от бренда 4М.

Что еще ждет самых маленьких посетителей фестиваля?

- «Битва робокрабов»: удивительные механизмы, которые умеют обнаруживать края любых поверхностей и делать резкие повороты, сразятся между собой

- «Шоу роботов-барабанщиков»: консервные банки и пустые коробки, оказывается, могут быть отличными инструментами для роботов-барабанщиков; а ударный концерт будет еще веселее, если музыкантов собрать собственными руками

- «Роботы на чистой энергии»: эко-роботы 4М - им не нужны батарейки, они работают от солнечного света и соленой воды. Один — летает; второй — шагает, как человек; третий — перемещается на колесах. И всех их тоже можно сделать самим.

- «Чудеса левитации»: заставить карандаши висеть в воздухе; собрать поезд на магнитной подвеске, смастерить парящие скульптуры и маятники-нло и еще 7 удивительных экспериментов, - все, чтобы почувствовать себя волшебником

Родителям тоже будет нескучно: на фестивале им расскажут о последних научных исследованиях в сфере педагогики, осознанном родительстве и нетревожном подходе к воспитанию. Для самых смелых — баттл с детьми по логике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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