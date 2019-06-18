2019-06-18T12:13:53+03:00
Умные вещи

Экс-глава СМИ2 займется цифровой стратегией и коммуникациями Rambler&Co

Анна Иванова будет отвечать за маркетинговую стратегию медиактивов, онлайн бренд-маркетинг и стратегические проекты
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Анна Иванова, фото пресс-службы Rambler&CoАнна Иванова, фото пресс-службы Rambler&Co
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Rambler Group назначила Анну Иванову директором по цифровой стратегии и коммуникациям департамента интернет-маркетинга медиахолдинга Rambler&Co. Она будет находиться в матричном подчинении управляющему директору Rambler&Co Максиму Тадевосяну и директору по маркетингу Rambler Group Яне Бардинцевой. Ранее медиаменеджер занимала пост генерального директора СМИ2, одного из крупнейших российских новостных агрегаторов.

В обязанности Ивановой входят разработка и внедрение маркетинговой стратегии медиаактивов холдинга, онлайн бренд-маркетинг, а также реализация стратегических проектов с партнерами. Ей предстоит сформировать новые направления для маркетинговых коммуникаций, которые укрепят позиции медиаплощадок и сервисов и увеличат их аудиторные показатели, сообщила Яна Бардинцева. Максим Тадевосян отметил многолетнюю экспертизу Ивановой в digital-медиа и ее опыт, объединяющий работу с контентом и технологиями.

«Надеюсь, что многолетний опыт на стыке контента и технологий в сегменте, где успех бизнеса особенно зависит от быстроты и взвешенности принятых решений, будет полезен и станет основой для эффективной работы, своевременных экспериментов, правильных стратегических решений и плодотворного партнерства», — прокомментировала свое назначение Анна Иванова.

Напомним, в апреле Сбербанк стал акционером Rambler Group и объявил о намерении превратить холдинг в лидера российского рынка медиа и развлечений. В рамках сделки сервисы Rambler Group будут интегрированы в экосистему банка. В начале июня холдинг изменил систему управления: пост CEO занял Рафаэль Абрамян, а управляющим директором Rambler&Co был назначен Максим Тадевосян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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