2019-06-20T16:22:04+03:00
Общество

Лучше сырье - лучше украшения. «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создала сертифицированную систему отбора сырья для создания ювелирных украшений, получившую название Код ЭПЛ
Денис ТУРЧЕНКОВ
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Ювелирные украшения отражают наши самые светлые чувства, поэтому мы выбираем лучшие из них и важнейшим фактором является сырье. То есть то, из чего сделано украшение.

Специалисты ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» занимаются производством бриллиантов и созданием ювелирных украшений с ними уже 25 лет и за это время был накоплен опыт, позволивший разработать систему стандартов качества, получившую название Код ЭПЛ.

Отбор сырья — очень сложный процесс, требующий не просто многолетнего опыта и специальных знаний, но и особого цветовосприимчивости. Код ЭПЛ позволил сертифицировать профессионалов, посвятивших свою жизнь отбору сырья.

Все это позволяет ювелирам и огранщикам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создавать ювелирные украшения мирового уровня качества.

Присоединяйтесь к клиентам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и насладитесь шедеврами ювелирного искусства, созданными дарить вам счастье.

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Адреса ювелирных салонов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» Вы можете найти здесь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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