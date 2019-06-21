Лучше сырье - лучше украшения. «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирные украшения отражают наши самые светлые чувства, поэтому мы выбираем лучшие из них и важнейшим фактором является сырье. То есть то, из чего сделано украшение.

Специалисты ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» занимаются производством бриллиантов и созданием ювелирных украшений с ними уже 25 лет и за это время был накоплен опыт, позволивший разработать систему стандартов качества, получившую название Код ЭПЛ.

Отбор сырья — очень сложный процесс, требующий не просто многолетнего опыта и специальных знаний, но и особого цветовосприимчивости. Код ЭПЛ позволил сертифицировать профессионалов, посвятивших свою жизнь отбору сырья.

Все это позволяет ювелирам и огранщикам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создавать ювелирные украшения мирового уровня качества.

Присоединяйтесь к клиентам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и насладитесь шедеврами ювелирного искусства, созданными дарить вам счастье.

Ждем вас на страницах интернет-магазина

Следите за новинками и акциями в нашем instagram

Адреса ювелирных салонов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» Вы можете найти здесь

Реклама