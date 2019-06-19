Быть кадетом - это призвание

Кадетские классы открылись в Москве пять лет назад - в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня это одно из востребованных направлений столичного проекта по предпрофессиональному образованию. В московских школах учатся почти 17 тысяч кадет, еще 2,5 тысячи постигают азы военной науки в пяти федеральных кадетских образовательных учреждениях. А конкурс в кадетские классы сегодня составляет порядка 4 человек на место. Поэтому с 1 сентября кадетские классы откроются еще в 31 столичной школе. Кроме того, для кадет появятся дополнительные профили подготовки: государственное и муниципальное управление, транспортная логистика, военные переводчики и другие.

Дисциплина и взаимовыручка

Ребята осознанно поступают в кадетские классы, чтобы связать свою жизнь со служением Родине. Здесь они углубленно изучают историю России, проходят строевую и физическую подготовку, работают в команде и учатся помогать друг другу. Школьники всегда в красивой военной форме, подтянутые, у них нет времени на всякие глупости.

«Кадетство формирует здоровых и целеустремленных детей. Кроме того, именно в кадетских классах прекрасно воспитывается чувство плеча: ребята не понаслышке знают, что такое командообразование. Это особенно актуально в наши дни. А кадетское образование направлено на то, чтобы учиться все решать сообща, в команде под руководством учителей и наставников», – говорит заместитель председателя Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Расим Акчурин.

Воспитывать любовь к Родине, ее славному героическому прошлому помогают патриотические мероприятия, в которых участвуют ребята.

Прежде всего, это Парад кадетского движения «Не прервется связь поколений». По традиции он проходит накануне Дня Победы на Поклонной горе. Для юных патриотов это уникальная возможность показать, чему они научились, насколько они сильны и выносливы. Это и ежегодный форум кадетского образования в Государственном Кремлевском дворце, на который приезжают кадеты со всей страны, и многие другие.

Служба на благо Отечества

Буквально через несколько дней состоится первый выпуск кадет - в большую жизнь отправятся 1500 юношей и девушек. Продемонстрировав те знания, которые они получили за пять лет, ребята успешно сдали выпускные экзамены. А ведь кроме ЕГЭ у них были особые испытания. В соответствии с выбранным профилем выпускники тушили пожары и проходили полосу препятствий, собирали беспилотные летательные аппараты и совершали полеты в учебном центре Московского авиационного института. На базе Московской академии водного транспорта будущие моряки успешно прокладывали курс судна и управляли им на тренажере. А в Российском государственном университете правосудия выпускники, планирующие связать свое будущее с правоохранительной системой, демонстрировали навыки начинающих криминалистов.

По итогам предпрофессионального экзамена около тысячи кадет получат специальный сертификат, который поможет поступить им в профильные вузы, где они продолжат совершенствовать свои навыки.

«Много ведомств заинтересованы в выпускниках. В перспективе их ждут и в космических войсках, и в МЧС. Охвачены все направления: следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел. Я считаю, что с течением времени должен расти не только спектр профилей, но и меняться качество предпрофильной подготовки. Оно должно повышаться. Ребята должны уметь решать по-настоящему сложные профессиональные задачи и иметь необходимые для профессии навыки», - отмечает председатель комиссии по образованию Московской городской Думы Антон Молев.

Новые кадетские традиции

Все выпускники этого года первыми получат специальный нагрудный знак «Выпускник кадетского класса», который отныне будет вручаться ежегодно как символ принадлежности к кадетскому братству. Он стал продолжением традиций, заложенных в России еще в начале XIX века.

Одной из самых впечатляющих церемоний выпускного станет прощание с флагом кадетского движения Москвы, который освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2016 году. Эта новая школьная традиция, которой будут сопровождаться выпускные кадетские вечера.

Важно

Кроме кадетских в Москве в рамках предпрофессионального образования в 103 школах открыты инженерные классы, в 69 – медицинские, а в 13 – академические. С нового учебного года в 34 школах начнут работу IT-классы.