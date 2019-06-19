Москва до конца 2019 года перейдет на раздельный сбор отходов

До конца 2019 года Москва перейдет к первому этапу раздельного сбора бытовых отходов. Все жилые дворы столицы оборудуют двумя видами баков: мусор будут сортировать на вторсырье и неперерабатываемые отходы. Это произойдет на год раньше, чем планировало федеральное правительство.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

- Мы решили начать с выделения из бытовых отходов пластика, стекла, картона и металла. К 1 января 2020 года мы планируем обеспечить раздельный сбор во всех дворах жилых домов и около объектов социальной сферы, - пояснил руководитель столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев. - Устанавливаются отдельные контейнеры в виде колоколов в различных местах сбора людей: парках, рядом транспортно-пересадочными узлами.

На предварительном этапе перехода к раздельному сбору мусора также планируется отладить взаимоотношения с основными компаниями-операторами, которые занимаются вывозом и утилизацией мусора, а также организовать работу по экологическому просвещению населения.

«Те проекты, которые в Москве уже работают по раздельному сбору, они показывают нам, что далеко не все горожане имеют экологическую сознательность и готовы заниматься раздельным сбором, это показывает и статистика», - отметил Александр Соловьев.

Руководитель департамента ЖКХ Москвы уточнил, что также изучается возможность присоединения к новой системе раздельного сбора отходов магазинов и других объектов обслуживания.

«Мы достаточно активно ведет работу с ритейлом, в рамках подготовительного этапа у нас будет достигнуто определенное понимание, как мы будем двигаться дальше, и как дальнейший опыт, полученный в ходе этого эксперимента, будет использован для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в Москве», - добавил Александр Соловьев.

МУСОРОПРОВОДЫ ОСТАВЯТ

Эксперты отмечают, что новая система раздельного сбора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения.

Причем, ни «кнута», ни «пряника» для более активного участия в реформе власти города жителям столицы не предлагают.

«Мы не рассматриваем никакой системы штрафов, об этом не идет речь, также не планируем преференции для жителей», - сказал Александр Соловьев. Сейчас из бюджета города дотируется оплата вывоза мусора для жителей столицы в качестве существующей преференции, поэтому услуга сравнительно недорогая.

Также чиновник сообщил, что Москва не будет отказываться от мусоропроводов при переходе на новую систему сбора мусора.

«НЕ С ЧИСТОГО ЛИСТА»

«Работу по раздельному сбору отходов Москва начинает не с чистого листа — уже многое сделано, - пояснил «КП» исполнительный директор ассоциации операторов «Чистая страна» Руслан Губайдулин. - Сегодня Москва с точки зрения раздельного сбора отходов один из лидеров в стране: количество контейнеров не сопоставимо ни с каким другим регионом. Регоператоры по вывозу и переработке отходов уже включились в работу. Сергей Собянин принимает личное участие в постановке и решении проблем. То, что у Москвы все получится, я лично нисколько не сомневаюсь».

Другое дело, как считает эксперт, культуру раздельного сбора мусора в какие-то временные рамки уложить сложно. Возможно, изменение психологии в поведении горожан потребует больше времени, чем ближайшие полгода.

«Баки жгут, выбрасывают в них не сортированный мусор, отсортированные отходы из баков ворую, а потом пытаются продать регоператорам. С этим нужно бороться, что потребует времени, - резюмировал Руслан Губайдулин.

Напомним, 18 июня правительство столицы приняло постановление о переходе Москвы к первому этапу раздельного сбора мусора в столице c 1 января 2020 года. Согласно документу, не позднее 31 декабря этого года в жилом секторе города должны быть созданы условия для раздельного сбора отходов в формате: вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевые банки) и иные виды отходов. Проект будет реализован в рамках национальной программы «Экология».