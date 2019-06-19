НеМодный приговор

Лето – горячая пора для городских коммунальных служб, ведь надо успеть подготовиться к зиме. Но и деньги на эти работы нужны именно сейчас. Следовательно, борьба с должниками перешла в острую фазу. Среди них - и всемирно известные имена, например, Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева на Проспекте Мира. Звездный статус не спасает от ответственности – его долги за тепло и горячую воду копятся с начала года и сейчас набежало уже 1,3 млн рублей. В итоге элитные портные сидят без горячей воды с 15 мая. Понятно, что сам гуру от-кутюр далек от прозы жизни. Очевидно всему виной его управленцы, которые должны отвечать за бесперебойную работу фабрики моды.

Москвичи привычно ворчат о необходимости сидеть десять дней без горячей воды из-за профилактики на тепловых сетях. Но если необходимость проведения ремонтных работ ради тепла зимой понятна, то обязанность вовремя платить за коммунальные блага для многих почему-то не очевидна. Долги потребителей за поставленные услуги перед «МОЭК» исчисляются миллиардами. Энергетики пытаются получить свои кровные всеми разрешенными законами способами, включая уж совсем крайнюю меру - введение ограничения на поставку тепловой энергии и горячей воды особо злостным неплательщикам.

По данным энергетиков из «МОЭК», на начало лета горячая вода за долги была отключена у 126 различных столичных организаций. Каждый из них не платит за тепло по три месяца и больше. В списке - административные здания, офисы, промышленные и транспортные предприятия.

«Введение ограничения подачи тепловой энергии и горячей воды является зачастую единственной возможностью для борьбы с недобросовестными потребителями. Данная мера для нас, как и для других отраслей ЖКХ, является крайней, но мы вынуждены на нее идти, поскольку она достаточно эффективна для повышения платежной дисциплины должников – в результате больше половины контрагентов начинают гасить задолженность», - отметил глава сбытовой службы ПАО «МОЭК» Александр Запруднов.

Но настоящей головной болью для городских энергетиков стали управляющие компании, которые обеспечивают коммунальные услуги в многоквартирных домах. Например, только УК «Дом-Мастер», действующая в том же Центральном округе Москвы, задолжала только за горячую воду 460 млн рублей – если пересчитать на объемы потребления, то получится, что домоуправы не платят уже три года! Общий долг «Дом-Мастера» уже превысил миллиард рублей. Еще один крупнейший должник – управляющая компания «ЮНИ-ДОМ» из Восточного округа столицы с «хвостом» более 800 млн рублей. При этом понятно, что подавляющее большинство жильцов, скорее всего, исправно вносят им положенную плату, но с поставщиком ресурса деятели ЖКХ не рассчитываются.

Самое интересное, что такие управляющие компании особо и не переживают – они считают, что надежно прикрыты живым щитом из москвичей. Их не смущают ни возбужденные уголовные дела за подделку документов и мошенничество, ни многочисленные судебные иски. Вот только кто защитит интересы жителей, которые останутся один на один с проблемами, созданными этими управляющими компаниями?