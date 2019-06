Москвичей приглашают на урбанистический фестиваль

В столице открылась регистрация для желающих побывать на крупнейшем урбанистическом фестивале - MoscowUrban FEST 2019. По традиции он проводится в столице в рамках Московского урбанистического форума (MUF 2019). Напомним, в этом году урбанфорум состоится в парке "Зарядье" с 4 по 7 июля.

В программе MoscowUrban FEST - более ста открытых бесплатных образовательных и культурных мероприятий. Вход на многие из них свободный. На некоторые события нужна предварительная регистрация на сайте фестиваля - https://fest.mosurbanforum.ru.

В этом году центральной темой фестиваля станет понятие "Умвельт". Концепция умвельта подразумевает, что каждый человек видит свой город, исходя из накопленного опыта и особенностей восприятия. Посетители фестиваля смогут взглянуть на Москву по-новому. В этом им помогут мастер-классы и лекции урбанистов, спектакли, экскурсии.

Публикуем десять событий фестивальной программы, способные изменить привычные представления о городе. Вход на эти мероприятия ограничен предварительной регистрацией:

1. Прогулки с разным умвельтом. Во время экскурсий участники узнают, как видят город собаки, как его слышат саунд-дизайнеры, читают граффити-художники, и как делают его своим домом бездомные. Прогулки пройдут 4-5 июля. Внимание: количество мест ограничено.

2. Кейтлин Даути (Caitlin Doughty), death-positive активист, youtube-блоггер, глава общества "The Order of the Good Death" и автор бестселлера "Уйти красиво" 6 июля прочитает эксклюзивную лекцию "Как мы переходим в вечность о ритуальных традициях разных народов мира. После лекции Кейтлин проведет автограф-сессию.

3. Презентация книги всемирно известного датского архитектора Рейнира де Граафа (Reinier de Graaf) "Четыре стены и крыша. Сложная природа простой профессии". Это сборник статей, отражающих мысли Райнира де Граафа о профессии архитектора в 21-м веке и его собственный, порой трагикомичный опыт в этой сфере. Презентация, после которой можно будет выпить кофе с архитектором, состоится 6 июля.

4. Один из самых известных социологов современности, автор книги "Плоть и камень" Ричард Сеннет (Richard Sennet) в публичном интервью 4 июля ответит на вопросы политолога Екатерины Шульман. Специально к событию в Москву привезут новую книгу социолога "Building and Dwelling: Ethics for the City".

5. Выступление известного психиатра, директора Fliedner Klinik Berlin Мазда Адли. Его книга Stress and the City ("Стресс в большом городе", 2017) будет впервые переведена на русский и выпущена специально к фестивалю. В тот же день, 5 июля, профессор обещает провести в концертном зале "Зарядье" коллективный сеанс психотерапии, который завершится хоровым пением.

6. Как превратить город в рациональную и стабильную игровую площадку, способную улучшить качество жизни и благополучие его жителей? Специалист по геймификации Штеффен Вальц (Steffen Walz) в своей лекции "Геймификация: город как игровая площадка" 7 июля расскажет, как переосмыслить подходы к проектированию городов, используя принципы компьютерных игр и не только.

7. Самый яркий художник Южной Кореи мистер Чой Джонг Хва (Choi Jeong Hwa) 7 июля прочитает лекцию о том, где искать счастье в городе. У участников воркшопа будет шанс почувствовать жизнерадостную философию художника. Вместе они создадут инсталляцию, которая позже будет выставлена в музее. На Moscow Urban FEST Мистер Чой едет со своим неизменным девизом "Мое искусство - твое сердце".

8. Мастер-класс по созданию документального кино 7 июля проведет Игнас Ван Шейк (Ignas van Schaick). Голландский режиссер расскажет о ленте "Город глазами кота" (The wild Amsterdam), в которой главным героем стал домашний кот Абатуту. Вы увидите мир глазами кота, съемки рабочих моментов, узнаете о финансировании съемочного процесса, технике работы с камерой, звуком, о режиссуре, о том, как найти правильную историю, о постановке и выборе музыки, рекламе фильма.

9. В Концертном зале "Зарядье" 6 июля состоится премьера спектакля-альманаха "Театр москвичей". В этом проекте-лаборатории одни москвичи пишут пьесы о своей городской жизни, а другие москвичи в них играют. "Театр москвичей" поддерживает идею театра как открытого пространства и дает возможность обнаружить скрытые таланты в себе и окружающих.

10. Иммерсивную лекцию "Запах улиц" проведёт Мария Пироговская - историк и антрополог, автор образовательного курса про запахи проекта "Арзамас". Во время иммерсивного путешествия с парфюмерами HolyNose можно будет узнать, какие запахи правили Москвой прошлого и где в современном городе можно "услышать" интересные ароматы настоящего.