Проекты программы «Мой район» москвичи увидят в интернете

В каждом районе столицы у горожан появился доступ к проектам программы «Мой район». Всю нужную информацию о прошлом, настоящем и будущем жилых кварталов, знаковых местах, свежих новостях и афише событий теперь можно узнать онлайн - в специальном разделе, посвященном программе «Мой район», на сайте мэра Москвы mos.ru. По инициативе мэра Сергея Собянина создаются комфортные условия для жизни во всех районах Москвы. Они должны быть максимально качественными и равными для каждого уголка столицы.

«Это живая модель, она будет постоянно развиваться и наполняться, - сказал Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ. - Мы переходим в такую активную стадию в этом году, когда многие работы в районах проводятся уже под эгидой «Моего района» с точки зрения комплексности его развития. И одновременно на новой платформе будут нарабатываться проекты будущего, ближайших лет, что будет происходить в наших районах».

Программа «Мой район» стартовала в Москве в прошлом году. Сейчас проект выходит на новый этап. Перемены ждут жителей во всех 146 муниципальных образованиях города, включая 125 старых районов и 21 поселение Новой Москвы.

В СВИБЛОВЕ - НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА, в ФИЛЕВСКОМ ПАРКЕ - БУЛЬВАР ВДОЛЬ РЕКИ

Москва развивается не в среднем целом, а комплексно по каждому району. Такая идеология преобразования столицы на долгие годы воплощена в программе «Мой район». Большинство городских проектов изначально направлено на обеспечение равной доступности жителей к образованию, здравоохранению, культурным и спортивным объектам, а также транспортной инфраструктуре. Благодаря программе становится ясно, что еще нужно сделать в конкретном районе, чтобы в любом месте в городе москвичам стало удобнее и комфортнее. При этом учитываются пожелания и просьбы жителей. К примеру, в Свиблове в проект «Мой район» добавили строительство новой поликлиники на Уржумской улице. Жители могут узнать не только о будущем, но и интересные факты истории своего района - где жил в Свиблове писатель Карамзин или как на соседней улице проходили съемки культовой комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Еще пример изменений в ближайшие годы - в районе Филевский парк благоустроят заброшенное пока пространство около Москвы-реки. Вдоль Берегового проезда у воды появится прогулочный бульвар.

ЗАЯВКИ ЖИТЕЛЕЙ УЧТУТ

После запуска программы «Мой район» в прошлом году многие критики-популисты убеждали: мол, пройдут выборы - и никто не вспомнит о проектах районов. В итоге мэр Сергей Собянин не только не забыл об этом, но и считает программу ключевой для развития города. В столице обеспечивается одинаково высокий уровень жизни во всех районах. Например, в Хорошево-Мневниках уже строятся сразу три новые станции метро, перинатальный центр, а также намечен ремонт бассейна во дворце творчества детей «Хорошево». Вся информация постоянно обновляется в специальном разделе «Мой район» на сайте mos.ru. Жители каждого района могут ознакомиться с датами открытых дверей в местных поликлиниках, узнать, какие бесплатные секции принимают детей в районных физкультурно-оздоровительных комплексах, посмотреть адреса ярмарок выходного дня около дома. Кстати, на mos.ru принимаются и сообщения от жителей с заявками по проекту развития своего района.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По 25 июня в округах столицы проходят форсайт-сессии по программе «Мой район». Жители обсуждают проблемы своего района с экспертами. Более 300 жителей Центрального и Северного округов уже поучаствовали в сессиях. Результаты дискуссий планируется учитывать при разработке проектов развития районов.