Наше Подмосковье. Уведомления о готовности соцкарт можно будет получить по email

Сейчас даже странно представить себе, как неудобно мы жили еще каких-то пять-шесть лет назад - без помощи различных цифровых технологий. Живые душные очереди, до реального получения какой-нибудь совершенно несложной по нынешним временам госуслуги - куча промежуточных кабинетов и бумажек. В общем, одна сплошная сказка о потерянном времени... Сегодня в цифре работают не только огромные базы оказания услуг, но и системы управления, контроля.

Вчера в Москве стартовал III Форум социальных инноваций регионов - основная площадка, на которой субъекты РФ презентуют свои успешные проекты и делятся друг с другом опытом. Московская область здесь один из признанных на федеральном уровне лидеров, пилоты многих ныне общероссийских проектов запускались и оттачивались именно в Подмосковье. Это особенно важно, потому что от успешного внедрения инноваций напрямую зависит и реализация нацпроектов.

- Президент России Владимир Путин особо подчеркивал, что национальные проекты построены вокруг человека, - напомнила, открывая форум, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. - Это значит, что основные задачи лежат именно в социальной плоскости. Это и повышение продолжительности жизни, и борьба с бедностью, и модернизация систем образования и здравоохранения, перелом негативных демографических показателей. Добиться результатов, используя вчерашние и позавчерашние подходы, просто невозможно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал на форуме о Центре управления регионом, который действует уже более полугода. В этот электронный штаб стекается в режиме онлайн вся оперативная информация.

- Центр управления регионом - это новая цифровая система, которая предполагает получение всех жалоб, всех проблем по каждой отрасли, - рассказал губернатор.

Важно, что возможности ЦУР позволяют не просто реагировать на запросы жителей, но и выявлять узкие места в самых разных направлениях (см. «Конкретно»). Андрей Воробьёв привел пример:

- Мы посмотрели, что же больше всего волнует людей в Московской области в системе здравоохранения. Это выдача льготных лекарств. У нас огромное количество аптек, а лекарства заканчиваются, и человек не может их получить. Почему это происходило? Потому что все было в бумаге. Сейчас мы эту систему полностью искоренили.

Стоит отметить, что бюджет Московской области традиционно социально ориентирован. Его основная часть (2/3) направляется именно на социалку. Сегодня это более 420 млрд рублей.

А цифровые технологии, упрощающие жизнь, уже повсюду. Например, в Московской области уже много лет работает система социальных карт, которыми пользуются представители льготных категорий граждан. Сейчас после истечения срока карты уже не нужно бегать, писать заявления, а потом ждать получения - нет, пластик продлевается автоматически.

- Карту надо просто забрать в МФЦ, - рассказал Андрей Воробьёв. - Следующая опция - это push-уведомление. То есть на почту будет приходить информация о том, что ваша карта готова...

Форум социальных инноваций регионов, на котором запланировано более 60 лекций и «круглых столов», продлится до 21 июня.

КОНКРЕТНО

5 главных промежуточных побед цифры

- Благодаря цифровым технологиям в Московской области ускорилась выдача льготных лекарств.

- В 20 раз сократилась очередь к врачам - узким специалистам.

- Движение карет «Скорой помощи» теперь можно отследить через SMS.

- В школах запущен электронный дневник.

- Журнал, в котором учителя выставляют оценки, теперь тоже существует в электронном виде.