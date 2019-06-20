Сокольническую линию продлили до "Коммунарки": открыли четыре станции

В Новой Москве открыли участок Сокольнической линии длиной около 12 км. Это четыре новые станции, а именно "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховую" и "Коммунарка". Они расположены, можно сказать, в чистом поле - в створе новой трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. На открытие 20 июня приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Так получилось, что сектор Новой Москвы в огромной части оказался без железнодорожного транспорта и метро. Поэтому мы приняли решение построить даже не одну, а две ветки в этом направлении. Сегодня мы продляем Сокольническую линию до "Коммунарки" и это в значительной степени решит проблемы, - сказал Сергей Собянин.

В честь открытия станций выпущена серия карт "Тройка".Фото: Алиса ТИТКО

Строительство, по словам мэра города, было уникальным. В створе магистрали первого класса проложили метро.

- Такого опыта в Москве не было. Мы построили в короткие сроки магистрали, путепроводы, тоннели, метро. Весь этот проект значительно преобразил Новую Москву, - отметил Сергей Собянин.

Сергей Собянин на открытии новых станций.Фото: Алиса ТИТКО

Вторым этапом, по словам мэра города, будет строительство станций БКЛ до "Коммунарки" и до Троицка.

Станции "Ольховая" и "Коммунарка" построены под землей, а "Филатов луг" и "Прокшино" – наземные станции, поэтому их накрыли металлическим навесом аэродинамической формы (фактически мини автовокзалы с панорамными окнами).

- Станции построили максимально быстро - за два года и пять месяцев. Совместили линию с магистралью (семь полос), чтобы было удобно пользоваться - теперь возможна пересадка с наземного транспорта в метро, - сказал Петр Аксенов, первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы.

Станция "Филатов луг" расположена вблизи одноименного садоводческого товарищества, примыкает к магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" автодороги "Мосрентген-Знаменки". Дизайнерское решение - отделка выпрлнена в желтом цвете, большие панорамные окна и стальные колонны. Внутри на станции есть "буфеты" с цветами и удобные лавочки.

На станции метро "Филатов луг".Фото: Алиса ТИТКО

"Прокшино" расположена у одноименной деревни, для ее оформления выбрали красные цвета.

Станция "Ольховая" находится возле административно-делового центра "Коммунарка". Для архитектурной отделки использовали серый и черный гранит, а также белый мрамор.

"Коммунарка" находится возле пересечения магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" с магистралью МКАД-поселок "Коммунарка"-а/п "Остафьево". Основной цвет оформления - красный. Использованы гранит и мрамор. Станция будет пересадочной на одноименную станцию на проектируемой Коммунарской линии метро (от станции "Крымская" МЦК до Коммунарки и далее в Троицк).

Территории возле новых станций строятся жилые дома и бизнес-центры, создаются пешеходные зоны и места для прогулок.

КСТАТИ

Сокольническую линию метро продлят еще - до станции "Новомосковская" (ранее называлась "Потапово"). Также построят депо по ремонту и обслуживанию поездов.

- Для этих работ потребуется около пяти лет, - сказал Петр Аксенов, первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы.